European Magazine Award: "Datum" und "Profil" ausgezeichnet

Europas Magazin des Jahres ist der "Economist"

Das britische Wochenmagazin "Economist" ist Europas Magazin des Jahres. Bei den European Publishing Awards 2019 wurde das britische Wochenmagazin nun von einer internationalen Jury einstimmig zum "European Magazine of the Year" gewählt. "Dem ,Economist' kommt in politisch turbulenten Zeiten große Bedeutung und Verantwortung zu. Mit einem klaren Bekenntnis zu höchster publizistischer Qualität stärkt der 175 Jahre alte Traditionstitel das Vertrauen in den Journalismus europaweit. Sein anspruchsvolles Konzept nimmt die Leser ernst und fordert sie im gleichen Maß", begründet die Jury ihre Entscheidung.

"Der große Rausch"

Weitere Auszeichnungen gingen auch an österreichische Magazine: "Datum" erhält einen Spezialpreis für das Datenjournalismus-Projekt "Der große Rausch" (www.datum.drogen). Das Profil wurde sein Cover zum Thema "Der Rechtsruck" ausgezeichnet.

Der European Magazine Award ist Teil der European Publishing Awards. Er wird vom 12. bis zum 14. Mai 2019 in Wien in den Kategorien "European Magazine of the Year" und "European Newcomer of the Year" verliehen. (red, 10.4.2019)