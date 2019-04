Hader im Heiligen Land und die Supermenschen: TV-Tipps für Donnerstag, 11. April

Am Schauplatz Gericht: Vom Nachbarn eingemauert, Talk im Hangar-7 über das "Hochsteuerland Österreich" und Inside Tel Aviv

19.40 REPORTAGE

Re: Gutes Essen, gute Arbeit Dass Kantinenessen schmackhaft sein kann, zeigen Beispiele aus Frankreich, Deutschland und Dänemark. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Der Supermensch – Die Jagd nach dem perfekten Ich Faris Rahoma macht den Echtheitstest am lebenden Objekt, nämlich sich selbst: Er will erfahren, wie er das Beste aus sich herausholen kann. Bis 21.00, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Vom Nachbarn eingemauert In Zirl in Tirol besitzt Herr K. ein Haus in der "beengten Kernzone" der Marktgemeinde. Ein "zugezogener" Nachbar hat ihm und anderen Zirlern jetzt die Seitenmauern seines Neubaubauprojekts unmittelbar vor ihre Häuser hingebaut. Bis 22.00, ORF 2

21.30 DISKUSSION

Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land Für diesen Film begibt sich der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader zum ersten Mal in seinem Leben nach Israel, um dort an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen. Bis 22.25, ORF 3

foto: orf Josef Hader.

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Hochsteuerland Österreich: Kassiert der Staat bei den Falschen? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker: Franz Schellhorn (Denkfabrik Agenda Austria), Rainer Zitelmann (Autor von Psychologie der Superreichen), Ulrich Schneider (Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands) und Gabriele Michalitsch (Ökonomin). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION/DOKUMENTATION

Inside Tel Aviv Ingrid Thurnher diskutiert über die Wahl in Israel mit Martin Weiss, dem österreichischen Botschafter in Israel, mit dem deutsch-israelischen Publizisten Arye Sharuz Shalicar, mit der Journalistin Alexandra Föderl-Schmidt und mit dem ORF-Korrespondenten Roland Adrowitzer. 23.15 Der Oscar-nominierte Dokumentarfilm The Gatekeepers befasst sich mit Israels geheimem Krieg: Einblicke in die israelische Besatzungspolitik. Bis 23.15, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Teurer Atomstrom: Wie wettbewerbsfähig sind Kernkraftwerke wirklich / Konzerne unter Druck: Neue Leitlinien für mehr soziale Verantwortung / Trendprodukt Brot: Mehrwert durch regionale Qualität. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Mit: Klaus Eckel (Kabarettist), Wolfgang Schreil (Tierfotograf), Petra Frey (Schlagersängerin) und Rudolf Nagiller (ehemaliger ORF-Journalist). Bis 0.05, ORF 2

23.25 MAGAZIN

Literatour: Michael Köhlmeier Alte Meister: Der Schriftsteller Alfred Komarek trifft den Schriftsteller Michael Köhlmeier. Ein Austausch auf Augenhöhe. Bis 23.55, Servus TV