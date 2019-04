AK: Tausende österreichische Amazon-Kunden können Geld zurückfordern

Prime-Preiserhöhung rechtswidrig – Amazon weigert sich zu zahlen

Die Arbeiterkammer (AK) legt sich offensichtlich gerne mit Amazon an. So haben die Konsumentenschützer den Online-Händler aufgrund unzulässiger Klauseln und rechtswidriger Geschäftspraktiken geklagt und sowohl vom Handelsgericht Wien als auch letztlich vom Oberlandesgericht Wien Recht bekommen. Dabei ging es etwa um irreführende Preisangaben und Änderungsklauseln. So wurde beim Preis die niedrigere deutsche Umsatzsteuer angegeben, ohne darauf hinzuweisen. Erst später wurde der höhere Gesamtpreis angezeigt.

Preiserhöhung 20 Euro



Die Gerichte haben auch festgestellt, dass unter anderem die Preiserhöhung von 49 auf 69 Euro jährlich für Amazon Prime ab 2017 nicht rechtens war. Laut AK können Nutzer diese Differenz – insgesamt bis zu 40 Euro pro Kunden – nun zurückfordern. Der Rückzahlungsanspruch bestehe, weil die Vertragsbestimmung, auf die Amazon die Preiserhöhung stützt, von den Gerichten als rechtswidrig und damit unwirksam beurteilt worden ist.

"Njet" von Amazon

Allerdings geht Amazon nicht auf Forderungen von Kunden ein. Mit Hinweis auf einen erweiterten Leistungsumfang von Prime, betont Amazon, dass die Preiserhöhung rechtlich zulässig sei und Kunden, denen das nicht passe, die Prime Mitgliedschaft jederzeit kündigen können. Das will die AK nicht hinnehmen, sie sammelt derzeit Beschwerden und prüft weitere rechtliche Schritte.

Amazon Prime bietet etwa schnelleren Versand von Amazon-Bestellungen, sowie Zugriff aus Serien, Filme und Millionen Musik-Tracks. Besonders das Video-Angebot gilt bei vielen Nutzern mittlerweile als "must have". Wie viele Prime-Kunden hat, verrät das Unternehmen nicht. Branchenbeobachter gehen mit einigen hunderttausend Nutzern aus. (sum, 15.4. 2019)