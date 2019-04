Netflix-Serie "The Crown: Emma Corrin soll "Lady Di" spielen

Die kaum bekannte Nachwuchsschauspielerin werde Lady Diana Spencer in der vierten Staffel spielen

Los Angeles – Die Macher der mit Preisen überhäuften Netflix-Produktion "The Crown" haben ihre Prinzessin-Diana-Darstellerin gefunden. Die kaum bekannte Nachwuchsschauspielerin Emma Corrin werde Lady Diana Spencer in der vierten Staffel der Hitserie spielen, teilten die Produzenten am Dienstag auf Twitter mit. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Corrin hat kürzlich an der Seite von Keira Knightley ihren ersten Spielfilm, das Comedy-Drama "Misbehaviour", abgedreht. Es sei völlig "surreal", nun bei "The Crown" mitwirken zu dürfen, sagte Corrin in einer Mitteilung. Diana sei eine Ikone gewesen, deren Nachlass für die Welt heute noch wichtig und inspirierend sei.

Das Geschichtsdrama "The Crown" zeigt das Leben von Queen Elizabeth II. Die dritte Staffel der Serie, mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman als Nachfolgerin von Claire Foy in der Rolle der britischen Queen, soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Die vierte Staffel, für die noch kein Sendetermin benannt wurde, soll in den späten 1970er und 1980er Jahren spielen. (APA, dpa, 10.4.2019)