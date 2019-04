Salzburg-Trainer Rose wird Coach in Mönchengladbach

Bullen-Dompteur verkündete das Ende seiner Trainertätigkeit in Salzburg, er sucht eine "neue sportliche Herausforderung"

Salzburg – Nun ist amtlich, worüber lange spekuliert wurde und was schon seit Tagen ein offenes Geheimnis ist. Red Bull Salzburgs Trainer Marco Rose verkündete in einer Pressekonferenz in Salzburg, dass er ab Sommer den deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach betreuen wird. "Nach vielen Spekulationen sind Anfang der Woche Fakten geschaffen worden. Ich suche im Sommer eine neue sportliche Herausforderung, und die heißt Borussia Mönchengladbach. Eine schwierige Entscheidung, die ich aber mit voller sportlicher Überzeugung treffe", sagte Rose. Er wünsche sich aber noch, die bevorstehenden Aufgaben mit den Salzburgern mit maximalem Erfolg zu einem Ende zu bringen. Mit Rose wechselt auch der Betreuerstab nach Deutschland, damit verlassen auch Co-Trainer René Maric und Alexander Zickler Salzburg. Ob er auch Spieler nach Mönchengladbach mitnehmen wolle, habe er sich noch nicht überlegt. Ihm sei zunächst wichtig, die Spieler auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten.

Drei Millionen Euro Ablöse

Rose wurde zuvor mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Hoffenheim, Schalke, Wolfsburg und auch Premier-League-Spitzenclub Manchester United sollen Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Letztlich hat sich aber Mönchengladbach gegen alle anderen Mitstreiter durchgesetzt. "Fohlen"-Sportchef Max Eberl hat vergangene Woche verkündet, dass man sich mit Saisonende von Coach Dieter Hecking trennen werde und somit den Weg für Rose freigemacht. Der 42-Jährige steht in Salzburg eigentlich noch bis 2020 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ermöglicht ihm aber einen Wechsel. Als Ablösesumme werden drei Millionen Euro kolportiert.

Die Trainer-Karriere des gebürtigen Leipzigers, dessen Frau und Tochter in der Stadt in Sachsen leben, kann sich sehen lassen. Hatte er zunächst seit 2013 in Salzburg die U16 und U18 betreut und 2017 mit der U19 überraschend die Uefa Youth League gewonnen, so ging es als Coach der Profis erfolgreich weiter. 2018 feierte er mit den Bullen den Meistertitel und den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Spitzenklubs wie Real Sociedad, Borussia Dortmund und Lazio Rom wurden dabei aus dem Weg geräumt.

Auch in der aktuellen Saison läuft es nahezu wie am Schnürchen. In der Meisterschaft befinden sich die Bullen mit sieben Punkten Vorsprung auf den LASK auf Titelkurs, im ÖFB-Cup hat man das Finale gegen Rapid erreicht. In der Europa League stieß man immerhin bis ins Achtelfinale vor. Das Aus kam mit gesamt 3:4 gegen den italienischen Topverein SSC Napoli. Von seinen bisherigen 105 Pflichtspielen als Trainer für die Salzburger hat Rose bei nur neun Niederlagen nicht weniger als 75 gewonnen.

Der frühere Linksverteidiger bestritt als aktiver Spieler über 50 Matches für die deutschen Bundesligisten FSV Mainz und Hannover 96. Mit Mainz schaffte er unter Trainer Jürgen Klopp 2004 nach mehreren gescheiterten Anläufen den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Nachfolger gesucht

Wer Rose als Salzburg-Trainer nachfolgen wird, ist noch unklar. Als Kandidaten gelten WAC-Trainer Christoph Ilzer und der US-Amerikaner Jesse Marsch, der als Assistent von Ralf Rangnick bei RB Leipzig arbeitet. Der ehemalige Salzburger Co- und jetzige LASK-Trainer Oliver Glasner soll einen Wechsel ins Ausland bevorzugen. "Es gibt Gespräche, aber noch keine Entscheidung", sagte Sportdirektor Christoph Freund. (honz, 10.4.2019)