Ärzte finden vier lebende Bienen in Auge von Patientin

Mediziner in Taiwan entfernten vier lebendige Schweißbienen aus dem geschwollenen Auge einer Patientin

Ein geschwollenes Auge ist nichts Ungewöhnliches, meist ist eine Infektion der Grund. Das dachte sich auch eine 29-jährige Frau in Taiwan, die mit einem geschwollenen Auge in einem Spital vorstellig wurde.

Die Patientin und der Arzt staunten nicht schlecht, als sie vier lebende Bienen entdeckten, die unter dem geschwollenen Augenlid der Patientin lebten und sich von der Tränenflüssigkeit ernährten, wie der Guardian berichtet.

Als der Arzt des Fooyin University Hospitals mit einem Mikroskop die Augen untersuchte, sah er die winzigen Beinchen der Bienen und zog sie nacheinander raus. Es gelang ihm, die Bienen allesamt lebendig aus dem Tränenkanal zu befreien.

Stechender Schmerz

Den Aussagen der Patientin zufolge, hatte sie sich am Vortag um das Grab eines Familienmitglieds gekümmert und Unkraut gejätet als sie spürte, dass ein Fremdkörper in ihr Auge gelangte. Da sie annahm, es sei Erde, wusch sie das Auge mit Wasser aus. In der darauffolgenden Nacht sei das Auge angeschwollen und habe angefangen, stechend zu schmerzen.

Ihr Augenlicht und das Leben der Bienen habe die Patienten damit gerettet, das sie sich die Augen nicht gerieben hatte, so die Mediziner. Die kleinen Bienen, auch als Schweißbienen bekannt, werden vom menschlichen Schweiß angezogen und sind auf der ganzen Welt verbreitet. Sie sind in der Regel nicht aggressiv und stechen nur bei Berührung. (red, 10.4.2019)