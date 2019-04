Indien hält die größten Wahlen der Geschichte ab

Neben den 15 Faktencheckern in Mumbai gibt es eine Handvoll ähnlicher Initiativen in Indien. Erfolg gegen Millionen von Klicks sei kurzfristig nicht zu erwarten, räumt Ethiraj ein, aber vielleicht langfristig. Nicht die Erfinder der Fake-News, sondern die Politiker mit zig Millionen Followern seien das Hauptproblem. Ihnen sei egal, ob das, was sie online teilen, wahr oder falsch ist. "Wir verwarnen sie immer wieder", erzählt Ethiraj. "Sie sind nun aber ein bisschen vorsichtiger, weil sie wissen: Es gibt Leute wie uns, die sie beobachten." (Anna Sawerthal aus Mumbai, 11.4.2019)

Modis Herausforderer Rahul Gandhi von der Traditionspartei Indian National Congress (INC) kann beim Kampf um die Netzsympathien nur schwer mithalten. Bezüglich Fake-News bleiben sich die zwei Hauptbewerber aber nichts schuldig. Die Fake-News-Agitatoren, die sie aufstöbern, haben sowohl Verbindungen zu BJP als auch zu INC, erzählt Ethiraj.

Die Fake-News drohen dem Fest der Demokratie aber einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nach Whatsapp-Gerüchten über eine angebliche Kindesentführung hat 2017 ein Mob sieben Menschen getötet – die Vorwürfe stellten sich als erfunden heraus. Nach der Terrorattacke in Kaschmir im Februar kursierten Videos von einem indischen Luftangriff auf pakistanische Terrorcamps – eigentlich Bilder aus einem Shooter-Game. Geteilt werden diese "News" millionenfach, und sie heizen die Stimmung im Wahlkampf an.

Die größten Wahlen in der Geschichte der Menschheit bringen Indien, das Land der Kontraste, an seine logistischen Grenzen. Einem Achtel der Weltbevölkerung faire Wahlen zu gewährleisten – das ist an einem einzigen Tag nicht möglich. Daher sind die Wahlgänge auf sieben Wahltage aufgeteilt, die sich über fünf Wochen erstrecken. Die indische Bahn stellt Sonderzüge bereit, um Equipment wie Wahlmaschinen und -personal über den Subkontinent zu transportieren.

"Wir sind einige der wenigen, die von Facebook bezahlt werden", schmunzelt Ethiraj. 50 bis 60 Postings am Tag soll Boom für Facebook überprüfen. In dem heruntergekommenen Betonklotz tragen die "cayvalas" wie eh und je Tabletts durch die Hitze. Bringen Tee zu den Schneidern, die es hier immer noch gibt. Im dritten Stock, ganz am Ende des langen Gangs, haben sich neben Textilarbeitern und Druckern die digitalen Faktenchecker für 1800 Dollar im Monat eingemietet. Mumbai beherbergt zwar die größten Slums der Welt, zählt aber gleichzeitig zu den Städten mit den teuersten Mietpreisen.

Denn wenn ab Donnerstag in Indien 900 Millionen Menschen wählen gehen, ist das nicht nur ein logistische Mammutprojekt für die größte Demokratie der Welt. Das Land kämpft seit Monaten mit immer mehr Fake-News. In kürzester Zeit sind die sozialen Netzwerke zu einer Hauptnachrichtenquelle von Millionen von Indern geworden. Wahlplakate sieht man in Mumbai kaum. Fast ein Viertel der Wähler, über 200 Millionen Menschen, sind auf Facebook, noch mehr tauschen sich auf Whatsapp aus. Und der Großteil der Fake-News kommt nicht von ausländischen Akteuren, sondern von den eigenen Politikern. Die sozialen Medien geraten dabei immer mehr unter Druck.

Facebook hat seinen War-Room eigentlich in Singapur aufgebaut. Wie viele Leute dort in Zeiten der "digitalen Kriegsführung", wie Govindraj Ethiraj es nennt, arbeiten – wer weiß das schon? Aber die Arbeit vor Ort in Indien – die macht er. In einer ehemaligen Textilfabrik mitten in Mumbai hat er ein Team von 15 Leuten versammelt, die sich dem Kampf gegen Fake-News verschrieben haben. Die Firma heißt Boom. Und Facebook ist einer ihrer Kunden.

Die Wahlen in Indien in Zahlen

875 Millionen Menschen können in den kommenden fünf Wochen wählen, also fast ein Achtel der gesamten Weltbevölkerung. 1,3 Milliarden Menschen leben in Indien, wahlberechtigt sind Bürger ab 18 Jahren. Bei den vergangenen Wahlen 2014 waren 830 Millionen zur Wahl zugelassen, etwa 550 nahmen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 2019 sind es – aufgrund des Bevölkerungswachstums – noch einmal 45 Millionen mehr. Somit sind es die größten Wahlen in der Geschichte der Menschheit.

1 Million Wahllokale werden in ganz Indien aufgebaut. Weil die Wahl so eine logistische Herausforderung ist, wird sie auf sieben verschiedene Wahltage aufgeteilt. Die Stimmen werden elektronisch erfasst. Dafür müssen unzählige Geräte durchs Land gebracht werden. Sonderzüge zum Transport von dem Material und Beamten stehen bereit.

10 Millionen Wahlbeamte sind laut Wahlkommission im Einsatz.

543 Sitze werden im indischen Unterhaus direkt über 543 Wahlkreise gewählt, für die Kandidaten antreten. Zwei weitere Sitze sind für anglo-indische Abgeordnete reserviert, sie werden vom Präsidenten nominiert. Wie in Großbritannien besteht das indische Parlament aus zwei Kammern: Dem Oberhaus (Rajya Sabha) und dem Unterhaus (Lokh Sabha). Das Oberhaus wird von den Länderparlamenten, den "Legislative Assemblies" (Vidha Sabha) beschickt – das Bundesländer-Parlament wird ebenfalls vom Volk gewählt. Bei den aktuellen Wahlen wird gleichzeitig mit den Abgeordneten für das Lokh Sabha auch das "Legislative Assembly" von Arunachal, Sikkim, Odisha und Andhra Pradesh gewählt.

272 Sitze machen daher eine Mehrheit aus. Wer diese gewinnt, stellt den Premierminister. Wenn niemand mehr als 272 Sitze gewinnt, müssen die Parteien eine Koalition bilden. Bei den vergangenen Wahlen 2014 schaffte die BJP eine satte Mehrheit von 282 Sitzen im Unterhaus – der höchste Gewinn bei indische Wahlen seit zirka 30 Jahren.

29 Bundesstaaten hat Indien, plus sieben sogenannte "union territories". Die sieben Wahltage sind nicht eins zu eins auf die Bundesstaaten aufgeteilt. Allein in Uttar Pradesh (UP) wird an mehreren Tagen gewählt. UP ist der wichtigste "battle state" mit 200 Millionen Einwohner – und 80 Sitzen im Unterhaus. Wäre UP ein Land, dann wäre es das fünftgrößte der Welt. Weitere wichtige Staaten sind Maharastra (48 Sitze), West Bengal (42), Bihar (40) und Tamil Nadu (39) im Süden.

59 Parteien haben sich für die Wahl registriert, sieben landesweit, 52 in den Bundesstaaten. Von ihnen haben die hindunationalistische BJP und die Traditionspartei Congress (INC) Aussicht auf Mehrheit im Lokh Sabha. Beide sind in Allianzen, nämlich die der NDA (National Democratic Alliance) und der UPA (United Progressive Alliance). Während Amtsinhaber Narendra Modi mit der NDA-Allianz als aussichtsreichster Kandidat gilt, hat sich der Vorsprung in Umfragen zwischen ihm und Rahul Gandhi mit seiner UPA-Allianz in den vergangenen Wochen verkleinert.

43 Millionen Facebook-Follower hat der amtierende Premier Narendra Modi. Er ist damit der Politiker mit der zweitmeisten Facebook-Anhängerschaft auf der Welt.

Der Beitrag entstand auf einer Recherche-Reise von journalists.network e.V.