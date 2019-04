Regierung will Anonymität im Netz abschaffen – mit hohen Strafen

Nicht für FPÖ-nahes Portal "unzensuriert.at" – Pseudonyme noch erlaubt, Behörden sollen aber auf Name und Adresse zugreifen können

Wer künftig im Netz postet, wird das nicht mehr anonym tun können. Das sieht ein neues Gesetz der Bundesregierung vor, das Plattformen dazu verpflichtet, den Vornamen, den Nachnamen und die Adresse anzugeben. Die Daten müssen im Fall eine Ermittlung übermittelt werden – an Behörden, aber auch an Private, sofern der Verdacht auf Beleidigung oder üble Nachrede besteht.

Regierung spricht von einem "digitale Vermummungsverbot"

"Die rechtlichen Vorgaben die in der analogen Welt gelten, müssen das auch digital tun", sagt Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) bei einer Pressekonferenz im Anschluss auf den Ministerrat. "Deswegen gibt es eine Fülle an Beschlüssen, die getroffen werden, um das zu korrigieren." Das sogenannte "digitale Vermummungsverbot" sei ein weiterer Schritt in diese Richtung. Personen sollten ausforschbar sein, wenn sie gegen Gesetze verstoßen.

Die Regelungen gelten für Plattformen, die entweder

mehr als 100.000 registrierte Nutzer haben

mehr Umsatz als 500.000 Euro im Jahr erzielen

oder wenn sie eine Presseförderung von mehr als 50.000 Euro bekommen.

Auch müssen laut dem Begutachtungsentwurf, der den Regierungsmitgliedern im Ministerrat vorgelegt wurde, die Seiten dafür sorgen, dass die Angaben echt sind. Wie, bleibt den Diensten selbst überlassen – in der Erläuterung zum Gesetz wird etwa eine 2-Faktor-Authentifizierung mit Handynummer erwähnt. Seit Anfang des Jahres müssen nämlich sämtliche Sim-Karten in Österreich mittels eines Lichtbildausweises registriert werden.

Hohe Strafen

Zudem müssen die Plattformen einen Zustellungsbevollmächtigten in Österreich bestellen, der die Verantwortung dafür trägt, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn er nicht dafür sorgt, dass die Vorgaben eingehalten werden, kann er mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Halten sich die Plattformen nicht an die Vorgaben, sind hohe Bußgelder angedacht. Diese liegt "je nach Schwere" – die KommAustria soll künftig als Aufsichtsbehörde fungieren – bei bis zu 500.000 Euro, im Wiederholungsfall bei bis zu einer Million.

Ausnahme "unzensuriert.at"

Online-Verkaufsplattformen sind explizit aus der Regelung ausgenommen, reine Bewertungsplattformen – wie etwa "Yelp" – nicht. Somit wären etwa das STANDARD-Forum und andere Tageszeitungen eindeutig betroffen. Plattformen, die kein Geld verdienen, auch nicht mit Werbung, sind explizit ausgenommen. Doch auch Seiten, die häufig dafür kritisiert werden, Hasspostings stehen zu lassen, etwa das FPÖ-Nahe Portal "unzensuriert.at" bleiben somit von der Regelung ausgenommen. Blümel begründet das damit, dass dadurch kleine Plattformen und Start-Ups befreit wären, die sich die Umsetzung der Vorgaben womöglich nicht leisten könnten.

Bevölkerung unter Generalverdacht

Der Regierungsentwurf wird vom Provider-Verband ISPA kritisiert. "Eine derartige ‚Ausweispflicht‘ im Internet hat mit den Verhältnissen der physischen Welt nichts zu tun, wie von den Proponenten behauptet wird", teilt er in einer Aussendung mit. Es gebe Bedenken in Sachen Datenschutz und Meinungsfreiheit.

Durch die Anonymität im Netz können Nutzerinnen und Nutzer auch schwierige Themen ansprechen, ohne von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt zu werden. Jedoch gibt es leider auch eine kleine Gruppe von Menschen, die das Internet zu illegalen Zwecken missbraucht. "Mit dieser Maßnahme stellt die Bundesregierung die Bevölkerung nun unter Generalverdacht. Denn diese Ausweispflicht stellt jedenfalls einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre dar und widerspricht den Grundsätzen des Datenschutzes.", sagt Generalsekretär Maximilian Schubert.

Kritik kommt auch von der Grünen-Politikerin Sigi Maurer, deren Kampf gegen sexistische Postings von der Regierung als Beleg für die Notwendigkeit des Gesetzes genannt wurde.

"Digitaler Ausweiszwang"

Die Bürgerrechtler von epicenter.works nennen das Gesetz einen "digitalen Ausweiszwang" und sehen eine "massive Grenzüberschreitung in Sachen Datenschutz." Die legitimen Ziel, die Verbreitung von Hass im Netz einzudämmen und Verbrechen aufzuklären, darf nicht mit einer völligen Aushöhlung von Grundrechten einhergehen, so die NGO in einer Aussendung. (Muzayen Al-Youssef, 10.4.2019)