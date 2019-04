Insider: Uber will bei Börsengang zehn Milliarden Dollar einstreifen

Eine offizielle Ankündigung dürfte am Donnerstag erfolgen

New York – Der Mitfahrdienst Uber will Insidern zufolge bei seinem Börsengang Aktien im Wert von rund zehn Milliarden Dollar ausgeben. Eine entsprechende Ankündigung dürfte am Donnerstag erfolgen, sagten mit der Sache vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.