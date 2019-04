Netanjahu, wer sonst?

Israels Wähler stimmten für den Status quo – und damit für eine weitere Amtszeit ihres Langzeitpremiers

Das Duell zwischen Benjamin Netanjahu und Benny Gantz dürfte unentschieden ausgehen. Aber der israelische Langzeitpremier ist dennoch der klare Sieger der Parlamentswahlen – und hat die besten Chancen auf eine fünfte Amtszeit, die ihn zum längstdienenden Regierungschef in der Geschichte des Landes machen wird.

Denn das rechte Lager liegt weit vor den gemäßigten und linken Parteien. Nur Netanjahu hat die Aussicht auf eine Mehrheit in der Knesset, und niemand kann eine Regierung gegen ihn bilden.

Schützenhilfe aus Washington und Moskau

Der Ausgang der Wahlen mag gerade Beobachtern in Europa nicht schmecken, aber er ist in vieler Hinsicht verdient. Der israelischen Wirtschaft geht es gut, die Sicherheitslage ist besser denn je, und Netanjahu ist nicht nur der Politiker mit der meisten Erfahrung, sondern auch ein hervorragender Wahlkämpfer. Er holte sich im Wahlkampf Schützenhilfe von Donald Trump, der die Annexion der Golanhöhen anerkannte, und sogar von Wladimir Putin, der die Rückgabe der leiblichen Überreste eines 1982 im Libanon gefallenen Soldaten ermöglichte.

Die Mehrheit der Israelis teilt heute Netanjahus Opposition zu einem Palästinenserstaat im Westjordanland und seine Todfeindschaft mit dem Iran. Und die massiven Korruptionsvorwürfe hat der Premier erfolgreich uminterpretiert zu einer Hetzjagd der linken Medien und einer politisierten Justiz. Auch die Dämonisierung und Einschüchterung der israelischen Araber war erneut erfolgreich: Die Wahlbeteiligung in dieser Gruppe, die ein Fünftel der Wählerschaft ausmacht, ging dramatisch zurück.

Gantz kann keine Regierung bilden

Gantz und seine Generalsriege waren erfolgreich, aber nur auf Kosten anderer linker Parteien. Den weiteren Rechtsruck der israelischen Politik konnten sie nicht stoppen. Auch auf der rechten Seite verloren einige Kleinparteien stark, was Netanjahu die Regierungsbildung erleichtern sollte. Er ist die unumstrittene Nummer eins im dominierenden politischen Lager. Selbst wenn Gantz' Blau-Weiß-Bündnis bei der Auszählung der Briefwahlstimmen Netanjahus Likud noch überholt, wird Staatspräsident Reuven Rivlin wohl den Premier mit der neuerlichen Regierungsbildung beauftragen.

Aus den USA könnte nun Druck auf Netanjahu ausgeübt werden, eine große Koalition mit Gantz zu bilden statt eines weiteren Bündnisses mit ultrarechten und religiösen Parteien. Diese Koalition könnte den Dialog mit den Palästinensern wiederaufnehmen und so dem kommenden US-Friedensplan eine Chance geben – und außerdem den Einfluss der Ultrareligiösen im Land zurückdrängen.

Netanjahu hofft auf Immunitätsgesetz

Doch das kommt für Netanjahu nicht infrage. Erstens fühlt er sich als Stimme der Vernunft in einer Regierung der Radikalen viel wohler als in einer Koalition mit Gemäßigten. Außerdem braucht er Verbündete, die ihn im Amt halten, wenn die Staatsanwaltschaft tatsächlich im Juni Anklage wegen Korruption erhebt – wenn notwendig durch eine Gesetzesänderung, die dem Premier Immunität verleiht. Dafür kann er nur auf seine bisherigen Partnern vertrauen.

Die Wahlen haben eine Bestätigung des Status quo gebracht, und an dem will ein Großteil der israelischen Gesellschaft nicht rütteln. Auch in Washington, Moskau und vielen arabischen Hauptstädten ist man zufrieden. Israel bleibt schwierig, oft irritierend, aber berechenbar. Auch vielen Gegnern des jüdischen Staates ist ein kompromissloser Rechtspopulist mit starken antidemokratischen Zügen lieber als ein liberaler Friedensstifter mit moralischen Ansprüchen.

Bloß für die Palästinenser bleibt die Lage düster – und ebenso für jene schwindende Zahl an liberalen und aufgeklärten Israelis, die in ihrem Staat einst ein demokratisches Vorbild für die Welt sehen wollten. (Eric Frey, 10.4.2019)