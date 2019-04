Auch US-Vize-Heimatschutzministerin reichte Rücktritt ein

Mehr als 100.000 Menschen an US-Grenze abgewiesen oder festgenommen

Washington – Der Umbau des US-Heimatschutzministeriums geht weiter. Nach Ressortchefin Kirstjen Nielsen hat nun auch deren Vize, Claire Grady, ihren Rücktritt eingereicht. Den Schritt gab Nielsen selbst bekannt. Er war erwartet worden, nachdem Präsident Donald Trump Kevin McAleenan vom Grenzschutz zum kommissarischen Heimatschutzminister ernannt hatte. Nielsens Rücktritt ist ab Mittwoch gültig.

Im März sind nach offiziellen US-Angaben an der Grenze zu Mexiko mehr als 103.000 Menschen abgewiesen oder festgenommen worden. Den Daten des US-Grenzschutzes zufolge ist das ein Anstieg von 35 Prozent zum Vormonat und mehr als doppelt so viele Menschen wie im vergangenen Jahr. Experten gehen davon aus, dass die Zahl in den kommenden Monaten steigen wird, da der Höhepunkt der versuchten Grenzübertritte meist im Mai liegt. US-Präsident Donald Trump hat sich verärgert über die Zunahme gezeigt. (APA, Reuters, 10.4.2019)