ORF-Player soll Programmmacher und Publikum zusammenbringen

Guide mit Empfehlungen und Kommentaren, mobil und komplett, mit Channels für Kinder, Sport, Kultur/Wissenschaft

Eine halbe Ewigkeit schon wusste der ORF, wie er auf Streaming und soziale Medien reagieren könnte. 2013 kündigte ORF-Chef Alexander Wrabetz seinen Aufsichtsräten einen Programmguide mit Social-Media-Funktionen via "Strategiepapier" an – Empfehlungen der Macher, Empfehlungen der Userinnen und User, Kommentierung und Abruf. 2014 sollte das Publikum erste Funktionen eines "smarten" Programmguides zu sehen bekommen, versprach ORF-Chef Alexander Wrabetz 2013 im STANDARD-Interview. Nun soll der lange Anlauf im großen ORF-Player münden – die nun mehrheitlich türkis-blauen Stiftungsräte des Öffi-Funks drängen vehement auf "Digitalisierung".

Mobil, sozial, komplett, experimentell

Was ist dieser ORF-Player eigentlich? Oder besser: Was soll er sein, wenn der ORF das alles einmal darf? Eine digitale Gesamtstrategie und eine gemeinsame technische Plattform in vielen Erscheinungsformen für die ureigenen ORF-Medien Video und Audio in Echtzeit und auf Abruf, auf Handy oder weniger mobilen Endgeräten. Eine Plattform, die Programmmacher und ihr Publikum zusammenbringen will, die wesentlich auf Empfehlungs-, Bewertungs- und Kommentarfunktionen setzt, Inhalte des ORF mit solchen des Publikums kombiniert, Raum für Versuch und Irrtum des Programmmachens bietet, Genres wie etwa Kinder, Sport und Wissenschaft/Kultur/Religion bündelt, auch Information würde sich aufdrängen. Und die nicht zuletzt die kompletten ORF-Programme live und auf Abruf auch mobil streamt.



Nicht alles lässt sich mit dem bestehenden ORF-Gesetz, großteils aus 2010, umsetzen, aber einiges davon. Das Regelwerk für Österreichs öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlangt zum Beispiel ausdrücklich Onlineangebote mit Sendungsbezug. Eigene Produktionen allein für Online indes untersagt das Gesetz ebenso wie reine Kaufproduktionen – das ist bisher eine Hürde (wie auch fehlende Rechte) für das lückenlose Streaming von TV-Produktionen, wie die TVthek zeigt.

Sieben sinnbefreite Tage

ÖVP und FPÖ haben ein neues ORF-Gesetz angekündigt. Mehrfach hat Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) etwa die Beschränkung des Abrufs auf sieben Tage nach Ausstrahlung einer Sendung als "komplett sinnbefreit" infrage gestellt.

In seinem (schon zweiten) Antrag auf Gebühren für seine bisher kommerzielle, aber nicht kommerziell erfolgreiche Streamingplattform Flimmit versucht der ORF schon, auch Kaufproduktionen im öffentlich-rechtlichen Streaming genehmigt zu bekommen. Den ersten Antrag für ein Gebührenflimmit lehnte die Medienbehörde KommAustria 2018 ab. Flimmit wie die TVthek sollen laut Konzept einmal Teil des ORF-Players werden.

Personalisierung braucht diese Onlineplattform des ORF naturgemäß; die vor zehn Tagen präsentierte Login-Allianz österreichischer Medien und Unternehmen dürfte da eine wesentliche Rolle spielen. Werbe-Targeting etwa verbietet das ORF-Gesetz dem ORF bisher. Für die geplante gemeinsame programmatische Online-Werbevermarktung mit privaten Medienhäusern – den sogenannten Austria Marketplace – wird es dieses Targeting jedenfalls brauchen.

Programmmacher und Publikum

"Im Prinzip geht es darum: Wie kann ich Programm besser auffindbar machen, weiterempfehlbar, und wie kann ich zu einer personalisierteren Wahrnehmung des ORF kommen." Das sagte ORF-General Wrabetz im Oktober 2013 im STANDARD-Interview, und: Zu "diesem Thema Programmführer" solle es "im nächsten Jahr erste Dinge geben".

Der ORF-Player kommt spät – wenn er schon 2013 als wesentliche Aufgabe erkannt wurde. Eine seiner Grundideen nahm schon vor einer langen Weile Erkenntnisse vorweg, wie sie das Beratungsunternehmen Fehr Advice & Partner gerade dem ORF vermittelte, um ihn so im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern, dass er wie die Schweizer 2018 eine Volksabstimmung über die Rundfunkgebühren oder gar über den ORF selbst übersteht.

Diese Grundidee des Guides: Die Macher der Programme, der Sendungen, der Beiträge sollen ihre Werke selbst dem Publikum in diesem "Social"-Programmguide erklären, beschreiben, vermitteln, schmackhaft machen. Und das Publikum soll diese Programme dann auf der Plattform bewerten, kommentieren, empfehlen können – und auch an den Ankündigungen der Macher messen. Konfrontation der Macher mit ihrem Publikum. Und wenn das Programm schon in Foren und sozialen Medien auch 2019 noch für so viel Reaktion und Debatte sorgt, dann gern auf einer Plattform des Anbieters selbst. In der Form will der ORF ein solches Angebot bisher bei keinem Rundfunksender gefunden haben, heißt es intern. Im Guide soll es die empfohlenen und/oder kommentierten Sendungen oder Beiträge eine Woche zurück abrufbar geben, und Trailer für die kommende Woche.

Content der User

Medienminister Blümel sagte nach Dienstantritt im STANDARD-Interview: "Der ORF muss sich zu einem Partner der Privaten weiterentwickeln." Der Minister meinte damals recht eindeutig private Medienunternehmen, das Konzept für den ORF-Player interpretiert die Zusammenarbeit mit Privaten nach STANDARD-Infos auch anders und breiter: Österreichische Youtubern und Podcaster sollen demnach ihre Inhalte in einzelnen Kanälen des ORF-Players hochladen können, neben ORF-Produktionen.

Auf seiner Sport-Plattform wiederum könnte der ORF-Player die Videofeeds österreichischer Vereine und Ligen all jener Sportarten und Bewerbe abseits des sogenannten Premiumsports anbieten, die selbst auf ORF Sport Plus nicht unterkommen. (Harald Fidler, 10.4.2019)