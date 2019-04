Haben Forscher endlich ein Schwarzes Loch fotografiert?

Astrophysiker kündigen "bahnbrechende Entdeckung" mit dem Event Horizon Telescope an

illustr.: reuters/nasa/jpl-caltech Wie das angekündigte Bild eines Schwarzen Loches tatsächlich aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Wenn genug Materie auf kleinem Raum verdichtet wird, kommt etwas heraus, das sich mit dem menschlichen Verstand nur schwer fassen lässt: Ein Schwarzes Loch. Die dabei entstehenden Gravitationskräfte erreichen unfassbare Ausmaße – nichts im Universum kann ihrem Einflussbereich entrinnen, weder Materieteilchen, noch Licht. Sowohl Einsteins als auch die Newtonsche Gravitationstheorie sagen solche Objekte voraus, und tatsächlich haben Astronomen einige potenzielle Kandidaten für derartige Schwerkraftmonster beobachtet. Wirklich gesehen hat ein Schwarzes Loch jedoch bisher niemand.



Das könnte sich nun aber geändert haben: Ein internationales Team von Astrophysikern will am 10. April im Rahmen von gleich sechs Pressekonferenzen die Ergebnisse des Projekts Event Horizon Telescope (EHT) vorstellen, bei dem es darum ging, erstmals den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs abzubilden.

Zwei Zielkandidaten

Das internationale Netzwerk aus acht Beobachtungsinstrumenten, die rund um den Erdball am Südpol, in Chile, Mexiko, Hawaii, Arizona, Frankreich, Grönland und Spanien positioniert sind und ein Radioteleskop von Erdgröße simulieren, sammelte seit mehr als zehn Jahren Daten und hat seit zwei Jahren vor allem zwei potenzielle Schwarze Löcher im Visier: Das eine trägt den Namen Sagittarius A*, sitzt im Zentrum unserer Milchstraße in 26.500 Lichtjahren Entfernung und dürfte eine Masse von rund 4,1 Millionen Sonnenmassen haben.



Kandidat Nummer zwei befindet sich in der aktiven Riesengalaxie Messier 87 im Sternbild Jungfrau. Dieses Objekt liegt zwar mit 55 Millionen Lichtjahren bedeutend weiter von der Erde entfernt, ist allerdings mit bis zu 6,6 Milliarden Sonnenmassen um einiges schwerer als "unser" supermassives Schwarzes Loch.

Was werden wir sehen?

Was kann man nun von der angekündigten "bahnbrechenden Entdeckung" des Interferometers EHT erwarten, die bei den am Mittwoch um 15 Uhr MESZ stattfindenden Pressekonferenzen präsentiert wird? Grundsätzlich kann Licht, das einmal den Ereignishorizont eines Schwarzen Loches passiert hat, nicht mehr von außen wahrgenommen werden. Halten Photonen aber einen gewissen, wenn auch geringen Abstand, umkreisen sie das Schwarze Loch in einer instabilen Umlaufbahn, was vermutlich als schmaler Ring erscheint, eingehüllt von weiter entferntem leuchtendem Gas.



Dieses Gas bewegt sich auf einer Scheibe und wird vom Schwarzen Loch angezogen, gleichzeitig wird Materie aber auch von sogenannten Jets, die zu dieser Scheibe senkrechten stehen, abgestoßen. Bisherige Simulationen lassen darauf schließen, dass das Event Horizon Telescope von diesen Vorgängen eine Art Halbmond-Sichel einfangen kann, aus der die Forscher auf Eigenschaften des Schwarzen Loches selbst schließen können. (tberg, 9.4.2019)