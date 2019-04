"Happy Hoff": David Hasselhoff macht gute Laune für Happy Socks

Der Schauspieler ist das neue Testimonial für die Badekollektion des schwedischen Sockenherstellers

Es kommt zusammen, was zusammen gehört: David Hasselhoff macht Werbung für die bunte Welt von Happy Socks. Unter dem Motto "The Hoff’s Day Off" setzt der schwedische Sockenhersteller seine neue Bademodekollektion in Szene und hat dafür den US-Schauspieler mit dem Hang zur Selbstironie engagiert.

happy socks

In dem einminütigen Kurzfilmchen schlüpft "The Hoff" in Baywatch-Manier in verschiedene Rollen und stolziert mit Happy Socks und bunten Badeshorts durch die Gegend. (red, 9.4.2019)