Cup-Finale findet im Wörthersee-Stadion statt

Endspiel zwischen Salzburg und Rapid am 1. Mai in Klagenfurt – Peschek: "Prater wäre ideale Wahl gewesen"

Wien – Das ÖFB-Präsidium hat mit klarer Mehrheit entschieden, dass das Uniqa-ÖFB-Cup Finale 2019 zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Rapid am 1. Mai 2019 um 16.30 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion ausgetragen wird.

Aufgrund der laut Polizei nicht zu gewährleistenden Sicherheit war eine Verlegung dieser Begegnung vom ursprünglichen Standort Viola Park unumgänglich. "Wir danken allen Interessenten für ihre Angebote, als Finalstandort einzuspringen. Klagenfurt ist aus dem ursprünglichen Bieterprozess als Zweitplatzierter hervorgegangen und hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass hier stimmungsvolle Finalspiele ausgetragen werden können", so Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Das bisher einzige Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und dem SK Rapid Wien fand in der Saison 2016/17 statt. Damals setzte sich Salzburg in Klagenfurt vor 20.200 Zusehern in Klagenfurt mit 2:1 durch.

Peschek: "Prater wäre ideale Wahl gewesen"

Geschäftsführer Christoph Peschek ist in einem ersten Stament erfreut: "Wir freuen uns auf ein Fussballfest am Wörthersee, dort können wesentlich mehr Rapidfans live im Stadion dabei sein als am ursprünglich geplanten Standort. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass das Finale in einem neutralen und möglichst kapazitätsstarken Stadion stattfindet."

Trotzdem hätte Peschek das Endspiel lieber in Wien gesehen: "Gerade anlässlich des 100. Jubiläums des Pokalbewerbes wäre das Nationalstadion im Prater eine ideale Wahl gewesen."

Reiter: "Faire Rahmenbedingungen"

Auch Stephan Reiter, kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, ist zufrieden: "Ungeachtet der in vielen Bereichen am Sport vorbeigeführten Diskussionen um die Neufestlegung des Spielortes, freuen wir uns jetzt uneingeschränkt auf unser sechstes Cup-Finale in Serie. Aufgrund der letzten Endspiele in Klagenfurt kennen wir das Stadion gut und sehen es als passenden und neutralen Austragungsort. Durch diese Entscheidung ist nunmehr gewährleistet, dass beide Mannschaften faire Rahmenbedingungen vorfinden." (red, 9.4.2019)