Valar Morghulis! Wo sind die "Game of Thrones"-Experten?

Wer ist wer in Westeros? Wer hat wen am Gewissen? Und wie heißen die Drachen? Testen Sie Ihr "GOT"-Wissen im Quiz!

SPOILERWARNUNG: Im Quiz wird "Game of Thrones"-Wissen bis zum Ende der siebten Staffel vorausgesetzt. Sollten Sie noch nicht auf dem neuesten Stand sein, dann sind der Text und das Quiz für Sie dunkel und voller Schrecken.

Zwei Jahre mussten sich Fans des Epos von Eis und Feuer gedulden, doch in wenigen Tagen geht die Serie "Game of Thrones" endlich weiter. Die letzte Staffel steht an, die Armee der Untoten hat die Eiswand niedergerissen und marschiert in Westeros ein. Was haben die Lebenden mit ihren brüchigen Allianzen dem Feind im Norden entgegenzusetzen? Wir werden es bald herausfinden. Einstweilen können Sie hier die Gelegenheit nutzen, Ihr bisheriges "Game of Thrones"-Wissen zu testen:

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Wie haben Sie sich auf die letzte Staffel vorbereitet? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (aan, 11.4.2019)

