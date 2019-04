Ermittlungen gegen 32 Beschuldigte, weitere Informationen folgen in einer Pressekonferenz um 15 Uhr

Die Generalsekretäre Christian Pilnacek (Justizministerium) und Peter Goldgruber (Innenministerium) informieren ab 15 Uhr. Verfolgen Sie hier den Livestream mit!

Zahlreiche Hausdurchsuchungen in der rechtsradikalen Szene sind am Dienstag in den frühen Morgenstunden in ganz Österreich durchgeführt worden. Wie es aus dem Justizministerium hieß, wird gegen 32 Beschuldigte nach dem Verbotsgesetz ermittelt.

Es soll sich bei den Beschuldigten nicht um Identitäre handeln. Nähere Angaben folgen in Kürze. (APA, 9.4.2019)