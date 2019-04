Jetzt im Ernst, können wir künstlicher Intelligenz trauen?

Die nächste Folge von " Edition Zukunft " erscheint in zwei Wochen. Viele weitere Beiträge und Artikel rund um das Leben von morgen finden Sie in unserem Ressort derStandard.at/zukunft und jeden Freitag auf vier Seiten im STANDARD. (red, 12.4.2019)

Künstliche Intelligenz (KI) übersetzt Fremdsprachen, chauffiert uns in autonomen Autos durch den Verkehr, übernimmt Arbeiten, die früher nur Menschen ausüben konnten, und erlaubt Entwicklungen, die zuvor nicht möglich waren: Zunehmend intelligenter werdende Programme und Maschinen verändern auf rasante Weise unsere Gesellschaft. Eine Transformation, die uns zwingt, Fragen zu stellen. Welche Chancen und Gefahren bringt künstliche Intelligenz mit sich? Und können wir den Robotern, die wir selbst erschaffen, trauen? Sabine Köszegi, Vorsitzende des Österreichischen Rats für KI und Robotik , im Gespräch mit Zsolt Wilhelm .

Zum Gast

Sabine Köszegi ist Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation an der Technischen Universität Wien, Vorsitzende des Österreichischen Rats für Robotik und künstliche Intelligenz sowie Mitglied der KI-Expertengruppe der Europäischen Kommission. Aktuell arbeitet Sie an einem Forschungsprojekt zu sozialer Robotik und leitet unter anderem auch das Doktoratskolleg "Trust in Robots".



Über den Podcast

"Edition Zukunft" ist der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Redaktion: Lisa Mayr, Olivera Stajić, Fabian Sommavilla, Philip Pramer, Zsolt Wilhelm | Produktion: Zsolt Wilhelm | Schnitt: Daniel Roßmann/Newsroom.gmbh | Musik: Tristan Linton/polkadot | Logo: Wolfram Leitner

