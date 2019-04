Ungarn: Sänger der Staatsoper deklarieren sich als "Afro-Amerikaner"

Die Erben des Komponisten verlangen, dass die Darsteller Schwarze sein müssen, will ein Opernhaus Gershwins "Porgy & Bess" aufführen

Budapest – 15 Sänger der Ungarischen Staatsoper haben sich in schriftlichen Erklärungen als "Afro-Amerikaner" deklariert. Dies gab Intendant Szilveszter Okovacs am Montag bekannt. Hintergrund ist ein juristischer Streit mit den Rechteinhabern der Oper "Porgy und Bess" von George Gershwin. Die Erben des Komponisten verlangen von Opernhäusern, die das Werk aufführen, dass die Darsteller Schwarze sein müssen.

magyar állami operaház

Die Staatsoper in Budapest führt "Porgy und Bess" seit einem Jahr nur mit weißen Sängern und Sängerinnen auf und sieht nun einer möglichen Klage der Rechteinhaber entgegen. Um in dem drohenden Rechtsstreit die eigenen Chancen zu verbessern, forderte Okovacs die an der Aufführung mitwirkenden Darsteller auf, sich schriftlich als "Afro-Amerikaner" zu deklarieren. In ungarischen Medienberichten war von massivem Druck auf die Sänger und Sängerinnen die Rede.

"Untrennbarer teil der Identität"

Der Intendant gilt als Günstling des mächtigen rechts-nationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Im Gespräch mit einem Fernsehsender meinte Okovacs: "In Ungarn gibt es kein Hautfarbenregister." In der Erklärung, die 15 von 28 Darstellern unterschrieben, heißt es, dass "afro-amerikanische Herkunft und Bewusstsein einen untrennbaren Teil der Identität" des Unterzeichners bilde.

Zunächst war nicht klar, ob es sich dabei um eidesstattliche – und damit gerichtsverwertbare – Erklärungen handelte oder nur um formlose Schreiben. Die Ungarische Staatsoper war bereits im Vorjahr international ins Gerede gekommen, nachdem sie auf Druck von homophoben Orban-Anhängern 15 Aufführungen des Musicals "Billy Elliot" vom Spielplan gestrichen hatte. (APA, 9.4.2019)