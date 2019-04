So war mein Vienna City Marathon

"Äh, ist alles okay? Kommen Sie da eh wieder runter?" Die Polizisten waren nett und höflich. Aber dass sie mich für meschugge hielten, kann ich ihnen nicht verübeln. Dass sie nicht fragten, auf welcher Seite dieses "wieder runter" stattfinden würde, sprach für sie: Ich stand nämlich auf dem Geländer der Reichsbrücke.

Und auch wenn direkt unter mir, also flussseitig, zuerst der Rad- und Fußweg kam: Man weiß ja nie, ob ein Irrer nicht doch weit genug … Und so weiter. Ich nickte höflich, schaute dem Beamten in die Augen und zeigte "thumbs up". Manchmal genügt das. Hier zum Beispiel: "Okay, Sie wissen was Sie tun." Am Fuße der Brücke bewegte sich etwas: die nächste Starterwelle.