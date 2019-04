China will Bitcoin-Mining komplett verbannen

Die Volksrepublik will alles aus dem Land verbannen, was mit Kryptowährungen zu tun

Wien – In westlichen Breiten hat die Kryptowährung in jüngerer Vergangenheit mit einigen Aufs und Abs zu kämpfen. Vor einer Woche gab es für die Digitalwährung einen Sprung nach oben (siehe dazu: Totgesagte leben länger: Bitcoin mit großem Kurssprung).

Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuerte sich gleich um bis zu 23 Prozent. So mancher traute sich da wieder aus der Deckung und dem Bitcoin einen Kursanstieg auf 7.000 Dollar innerhalb der kommenden Monate zu. In China gehen die Uhren anders.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters will China das Bitcoin-Mining im eigenen Land nun komplett stoppen. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) hat das Mining zu einem Entwurf einer Liste industrieller Aktivitäten hinzugefügt, die es einzuschränken oder zu eliminieren versucht. Bevor eine Entscheidung darüber getroffen wird, will die NRDC bis zum 7. Mai Meinungen einholen.

Bitcoin entspannt

Es sei keine große Überraschung, dass die Volksrepublik alles aus dem Land zu verbannen versuche oder dingfest machen will, was mit Kryptowährungen zu tun habe, meinen dazu so manche Analysten. Chinesische Krypto-Miner dürften im Falle eines kompletten Verbots gezwungen sein, sich in Nachbarländer umzusiedeln oder ihr Geschäft gänzlich an den Nagel zu hängen, so etwa der deutsche Analyst Timo Emden.

Nach der jüngsten Bitcoin-Rally dürfte dies Anlegern nicht schmecken, so seine Einschätzung. Mit den Verbotsszenarien des chinesischen Minings treffen die Behörden damit nämlich einen empfindlichen Nerv. Solange das Verbot allerdings noch nicht in trockenen Tüchern sei, dürften Investoren dies nicht überinterpretieren. Bitcoin notiert aktuell bei 5.287 Dollar und liegt damit 1,15 Prozent im Minus. (red, 9.4.2019)