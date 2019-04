Nachhaltig kommen mit Öko-Sexspielzeug

Umwelt- und körperfreundliche Vibratoren, Dildos und Penisringe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Spätestens dann, wenn sich die deutsche Stiftung Warentest mit dem Thema auseinandersetzt, ist klar: Dildo, Vibrator und Co sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Für Österreich gibt es zwar keine Daten zur Sextoy-Nutzung, wohl aber für Deutschland: So besitzt durchschnittlich jeder vierte Deutsche einer Umfrage zufolge ein Sexspielzeug. Die meisten von ihnen können auf Vibratoren (68 Prozent) oder Dildos (46 Prozent) zurückgreifen.

Die Umfrage stammt zwar aus dem Jahr 2016. Gut vorstellbar, dass sich da in den letzten Jahren aber einiges geändert hat, sprich der Anteil der Sexspielzeug-Nutzerinnen und -Nutzer weiter angestiegen ist. Dazu beigetragen haben in erster Linie Onlineshops wie Amorelie oder Eis, die ihre einschlägigen Produkte in Mainstream-Massenmedien offen bewerben.

Schadstoffe gefunden

Liebhaberinnen und Liebhaber dieser luststeigernden Hilfsmittel dürfte jedoch eine Meldung ebenjener Stiftung Warentest Anfang des Jahres aufgeschreckt haben. Denn fünf von 18 getesteten Vibratoren, Liebeskugeln und Penisringen seien stark mit Schadstoffen belastet, heißt es in der Februarausgabe ihrer Fachzeitschrift "test".

In den "mangelhaften" Produkten fanden die Tester zum Beispiel den Weichmacher DEHP, der die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Außerdem entdeckten sie Phenol, das im Verdacht steht, genetische Defekte zu verursachen sowie Nickel, das Allergien auslösen kann. Ebenso konnten sie Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe nachweisen. Einige Vertreter dieser Schadstoffgruppe gelten als krebserregend.

Höheres Bewusstsein

Besonders kritisch ist, dass Sexspielzeug oft Kontakt mit Schleimhäuten hat. "Diese Gewebe sind meist gut durchblutet und können empfindlich sein", sagte Projektleiterin Sara Wagner-Leifhelm. "Schadstoffe haben deshalb in Sextoys nichts zu suchen." Bisher gebe es allerdings keine Schadstoffgrenzen speziell für Sexspielzeug.

Tatsächlich aber wächst auch in diesem Bereich das Bewusstsein für körper- und umweltverträgliche Produkte. Qualitativ hochwertiges Spielzeug, das beispielsweise ohne Verwendung von giftigen oder zumindest fragwürdigen Materialien entstanden ist, ist auch in klassischen Sex-Shops zu finden. So heißt es beispielsweise bei Amorelie: "Die Nachfrage nach Öko-Sextoys, die ohne schädliche Chemikalien produziert werden und zu einer umweltbewussten Lebensweise passen, steigt stetig."

Naturmaterialien

Besonders hochwertige Toys sind mittlerweile auch wiederaufladbar – weniger Batterien bedeutet weniger Müll, ein klarer Vorteil für die Umwelt. Waren früher Gummi, Jelly und PVC die Materialien, die den Sextoy-Markt dominiert haben, ist es heute hautfreundliches, medizinisches Silikon heißt es beim Online-Sexshop weiter.

Als Material der Wahl setzen Hersteller auf altbekannte Werkstoffe, allen voran Glas und Holz. So gelten Glas- und Hilzdildos als unbedenkliche ökologische Sexspielzeuge, denn sie sind als Naturprodukt entweder biologisch abbaubar oder recycelbar – außerdem leicht und verträglich mit jedem Gleitgel. Und ja, letzteres gibt es auch schon in Bio-Qualität und vegan.

Gutes tun

Bewusster konsumieren, auch wenn es um die eigene Lust geht: Eine Entscheidung, der auch immer mehr vegane Kondomhersteller nachkommen wollen. Die Schweizer Unternehmerin Gabrielle Lods beispielsweise verzichtet bei ihrer Firma Green Condom Club auf den vielfach eingesetzten Weichmacher Kasein. Dieses von Milch abgeleitete Protein hinterlässt im fertigen Kondom zwar keine Spuren, allerdings ist das Produkt dadurch schon nicht mehr vegan. Vegane Kondome verzichten auf Kasein in der Verarbeitung und verwenden stattdessen pflanzliche Stoffe: Der Hersteller Glyde beispielsweise setzt einen Distelextrakt ein, der dieselben Aufgaben erfüllt.

Mit unter anderem nachhaltigen Kondomen versorgt auch das Berliner Start Up Einhorn seine Kunden. Dort gibt's zum "Untenrum-Angebot" auch Informationen über Herkunft, Produktion und Transport der Produkte. Obendrein lassen sich von der Firma unterstützte ökologische und soziale Projekte einsehen. (red, 23.4.2019)