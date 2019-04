Netanjahu muss um Wiederwahl in Israel bangen

Zum Auftakt der Wahl haben landesweit mehr als 10.700 Wahllokale geöffnet. Rund 6,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Mitglieder der Knesset neu zu bestimmen

Jerusalem – In Israel wird heute Dienstag ein neues Parlament gewählt. Dem von Korruptionsvorwürfen belasteten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu drohen Verluste. In den letzten Umfragen fiel seine Likud-Partei hinter das in der politischen Mitte angesiedelte Bündnis seines ärgsten Rivalen, Ex-General Benny Gantz, zurück.

Eine Regierungsbildung dürfte jedoch für Gantz schwierig werden. Netanjahu werden etwas bessere Chancen eingeräumt, am Ende die Regierungskoalition zu bilden, da der nationalistisch-religiöse Block zusammen auf mehr Sitze in der 120-köpfigen Knesset hoffen kann als die Mitte-Links-Parteien. Insgesamt wird aber mit einem knappen Wahlausgang gerechnet, weshalb am Ende der Außenseiter Mosche Feiglin zum Königsmacher werden könnte.

Zum Auftakt der Wahl haben landesweit mehr als 10.700 Wahllokale geöffnet. Rund 6,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Mitglieder der Knesset in Jerusalem neu zu bestimmen. Die Wahllokale bleiben bis 21.00 Uhr (MESZ) geöffnet. Direkt danach werden erste Prognosen veröffentlicht.

Werben um die Unentschlossenen

Einen Tag vor der Parlamentswahl in Israel wurde noch emsig um die Unentschlossenen geworben.. Auf ihnen legen sowohl Netanyahu als auch Gantz ihre Hoffnung. Netanyahu warnte am Montag vor einem Sieg der Zentrums-Liste Blau-Weiß seines Rivalen und rief die Bürger zur Stimmabgabe für die Likud-Partei auf. "Wir müssen den Abstand reduzieren", sagte er der Nachrichtenwebsite Arutz Sheva.

Die Formation von Gantz sei "in dem Moment, in dem wir sprechen, die stärkste Partei", sagte Netanyahu. "Und sie werden eine Regierung bilden." Während des Wahlkampfs hatte der Regierungschef auf die Unerfahrenheit des Politikneulings Gantz hingewiesen. Er selbst verhandle dagegen auf Augenhöhe mit den Mächtigen der Welt wie US-Präsident Donald Trump.

Am Samstag hatte Netanyahu die Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland angekündigt – ein Schritt, den viele Beobachter als Werben um Wähler am rechten Rand des politischen Spektrums interpretierten.

Wählerstimmen sammeln

Gantz sprach von einem "verantwortungslosen" Versuch, Wählerstimmen einzusammeln. Der 59-jährige Ex-Armeechef gab sich in einem Interview siegesgewiss. "Ich glaube, wir werden die stärkste Partei sein," sagte er. "Es gibt ein Verlangen nach Veränderung, und es gibt eine Chance auf Veränderung."

Gantz hatte in seiner Kampagne Netanyahus Bestechungsskandale angeprangert und für den Fall seines Siegs "null Toleranz" gegen Korruption versprochen. Zugleich versuchte er, sich als Versöhner vom Amtsinhaber abzugrenzen.

Das neue Parlament soll am 23. April vereidigt werden. Mit einer neuen Regierung wird bis Anfang Juni gerechnet. (APA, red, 9.4.2019)