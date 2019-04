Gezerre um Subventionen: USA drohen der EU mit zusätzlichen Zöllen

Im Streit um illegale Subventionen für ihre jeweiligen Flugzeugbauer drohen die USA mit Vergeltung

San Francisco/Toulouse/Washington – Im Streit um die Beihilfen für ihre jeweiligen Flugzeugbauer legen die USA nach und gehen wegen der Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union. Und das wenige Tage, nachdem die in Genf ansässige WTO letztinstanzlich festgestellt hat, dass auch der US-Flugzeugbauer Boeing illegale Subventionen vom Staat erhalten hat.

Im Fall des Flugzeugbauers Airbus, an dem Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien beteiligt sind, fiel das endgültige Urteil im Vorjahr. Im Fall von Boeing stand das Langstreckenflugzeug Boeing 787. Die EU hat eine illegale Förderung durch staatliche Stellen moniert, zum Beispiel Gelder der Weltraumbehörde Nasa, die in Forschung und Entwicklung von Boeing in Seattle geflossen sind, oder Steuervergünstigungen, die die US-Regierung dem Unternehmen gewährt hat.

Vergeltung

Die USA schlagen nun zurück: Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer veröffentlichte am Montag eine vorläufige Liste mit EU-Produkten, die als Vergeltung für die Airbus-Beihilfen mit Zöllen belegt werden könnten.

Dazu zählten große Verkehrsflugzeuge und Flugzeugteile sowie Milchprodukte und Wein. Die USA könnten Zölle auf EU-Waren im Volumen von rund elf Milliarden Dollar erheben. Diese Summe entspreche dem Schaden, der den USA jährlich durch die Beihilfen für den europäischen Flugzeugbauer entstehe.

Ziel der USA sei jedoch eine Vereinbarung mit der Europäischen Union, um alle Subventionen für Flugzeuge zu beenden, die die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verletzten, teilte Lighthizer mit. Sollte die EU die unerlaubten Beihilfen beenden, könnten die zusätzlichen US-Vergeltungszölle auf europäische Waren wieder aufgehoben werden. (Reuters, rebu, 9.4.2019)