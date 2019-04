Pervan wird Nummer eins bei Wolfsburg

31-jähriger Österreicher bekommt seine Chance beim Tabellensechsten

Wolfsburg – Pavao Pervan wird im Saisonfinish der deutschen Fußball-Bundesliga die Nummer eins beim VfL Wolfsburg sein. Stammtorhüter Koen Casteels laboriert an einer schwerwiegenden Muskelverletzung im Oberschenkel, wie der Tabellensechste am Montag bekannt gab. Der Belgier werde bis Saisonende voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

Pervan vertrat Casteels nach dessen kurzfristigem Ausfall schon am Wochenende beim 3:1 gegen Hannover. Der 31-Jährige erhielt für seine Vorstellung gute Kritiken. Pervan, der vergangenen Sommer vom LASK nach Wolfsburg gewechselt ist, hat im deutschen Fußball-Oberhaus bisher drei Einsätze – dabei zwei von Beginn an – absolviert. In der Bundesliga sind noch sechs Runden zu absolvieren. (APA; 8.4.2019)