May unterbreitet Corbyn neues Brexit-Angebot

Labour-Partei weiter skeptisch – Britisches Oberhaus berät weiter über Gesetz zu Aufschubsdauer

London – Bei der Suche nach einem gemeinsamen Weg aus der Brexit-Sackgasse kommen die regierenden Konservativen und die Opposition in Großbritannien nur langsam voran. Premierministerin Theresa May hat Medienberichten zufolge Labour-Chef Jeremy Corbyn ein neues Angebot unterbreitet, damit dieser ihrem umstrittenen Austrittsdeal zustimmt. Details des Angebots sind nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, Labour-Abgeordnete rechnen aber nicht mit einer Einigung am Montag.

Die Uhr tickt jedoch: Am Mittwoch treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs, um über eine erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts zu debattieren. Am 12. April sollte Großbritannien aus der EU austreten, viele britische Abgeordnete wollen das nach hinten verschieben.

Debatte im House of Lords

Das britische Oberhaus könnte die Pläne für eine kurze Verschiebung des Austritts jedoch durchkreuzen. Am Montag setzten die Lords ihre Beratungen über einen Gesetzentwurf fort, der dem Parlament das Recht gäbe, über die Länge des beantragten Aufschubs zu entscheiden.

Ob das Gesetz rechtzeitig vor dem EU-Sondergipfel in Kraft treten könnte, ist unklar. Das Oberhaus gilt als überwiegend proeuropäisch, daher wird mit einer Mehrheit gerechnet. Sollte es gelingen, dass der Entwurf noch am späten Montagabend das Oberhaus passiert, könnte das Gesetz am Dienstag von Königin Elizabeth II unterzeichnet werden und in Kraft treten.

EU verlangt Plan

Sollten jedoch Änderungsanträge eine Mehrheit bekommen, geht der Gesetzesentwurf wie beim Pingpong zurück an das Unterhaus. Dort könnten die Änderungen wieder rückgängig gemacht werden. Im Unterhaus sitzen die gewählten Abgeordneten, im Oberhaus Adlige.

Die unter starkem Druck stehende May will beim EU-Sondergipfel in Brüssel um eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni bitten. Brüssel hat klargemacht, dass May dafür einen Plan vorlegen muss, wie es weitergehen soll. Bisher ist die Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union für Freitag geplant. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte hingegen eine Verzögerung von bis zu zwölf Monaten vorgeschlagen – mit der Option, die EU früher zu verlassen, wenn eine Einigung auf ein Abkommen gelingt.

Treffen mit Macron und Merkel

May will deswegen am Dienstag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und danach den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Ohne weiteren Aufschub oder Annahme des Austrittsvertrages droht ein Ausscheiden ohne Abkommen. Das hätte drastische Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert unterstrich am Montag in Berlin, dass es in diesen schwierigen Zeiten des Übergangs wichtig sei, die Einheit der übrigen 27 EU-Länder zu wahren. Die Gespräche mit London würden im Geiste des Respekts geführt und mit Blick auf das Anliegen, nach dem Austritt ein enges und partnerschaftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Der französische Präsident sieht eine weitere Verschiebung des Austritts mit großer Skepsis. Die EU könne nicht dauerhaft "Geisel" einer politischen Krisenlösung in Großbritannien sein, hatte er vergangene Woche erklärt. (APA, Reuters, red, 8.4.2019)