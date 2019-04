USA stufen iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Erstmals Armee eines Landes zu Terrororganisation erklärt

Washington – Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wird die iranischen Revolutionsgarden als ausländische Terrororganisation einstufen. Das kündigte Trump am Montag in einer vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung an. Trump bezeichnete die Revolutionsgarden als hauptverantwortlich für die "Steuerung und Durchführung der globalen terroristischen Kampagne".

Damit stuft Washington erstmals die Armee eines Landes als Terrororganisation ein. Außenminister Mike Pompeo zufolge soll die Ankündigung binnen einer Woche umgesetzt werden. (APA, red, 8.4.2019)