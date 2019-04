Sybille Berg und David Garrett in "Willkommen Österreich": TV-Tipps am Dienstag

Universum, Erlesen mit Vea Kaiser, ein Tatort-Klassiker, Report über Brexit, Kreuz und quer über Das letzte Abendmahl – mit Radiotipps

SWITCHLIST

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Anden – Im Hochland der Extreme (2) Im extremen Klima des Anden-Hochlandes gerieten die Dreharbeiten zur Herausforderung. Um Flamingos vor die Linse zu bekommen, mussten Kameraleute im rosa Tarnanzug auf 4000 Metern Seehöhe kilometerweit durch knietiefen Schlamm und eiskaltes Wasser waten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Bestsellerautorin Vea Kaiser, der Theologe und Rabbiner Walter Homolka, der ORF-Korrespondent Raimund Löw und Schauspielerin und Schriftstellerin Theresa Prammer. 21.05, ORF 3

20.15 GERN SCHAUEN

Tatort: Aus der Tiefe der Zeit (D 2013, Dominik Graf) Als Zirkusprinzessin brachte Magda Holzer (Erni Mangold) einst die Manege zum Kochen, heute ist sie alt und residiert mit ihren beiden Söhnen an der Isar. Bis einer von ihnen tot aufgefunden wird, was wiederum Ivo Batic und Franz Leitmayr (Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl) auf den Plan ruft. Dominik Graf (Im Angesicht des Verbrechens) taucht tief ein ins artistische Milieu und in verschlungene Beziehungspsychosen. Achtung: Mangold schießt! Bis 21.45, BR

21.05 MAGAZIN

Report Mit Susanne Schnabl: Brexit, EU-Wahl und Fake-News, Belastungsprobe für Koalition, Sozialversicherungsreform und Mythos Lehrermangel. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Bei diesen Gästen ist höllisch gute Unterhaltung garantiert: Teufelsgeiger David Garrett und die teuflische Literatin Sibylle Berg landen auf den Stühlen vor Stermann und Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das letzte Abendmahl Um herauszufinden, wie das Gemälde ursprünglich ausgesehen hat, begibt sich die Dokumentation von Jean-Pierre Isbouts auf die Suche nach einer weiteren Version des Wandgemäldes. 23.25 Der Apokalypse-Code: Bibelwissenschafter sind dabei, die wahre Bedeutung zu entschlüsseln. Bis 0.10, ORF 2