Boeing nach 737-Max-Produktionskürzung an der Börse unter Druck

Erst am Freitag hatten US-Hersteller angekündigt, die monatliche Fertigungsrate um ein Fünftel zu kürzen

Chicago/New York – Die Drosselung der Produktion der Unglücksflieger-Baureihe 737 Max belastet Boeing an der Börse. Die Aktien des US-Luftfahrtriesen sackten am Montag im vorbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als vier Prozent ab, lagen nach Handelseröffnung aber nur mehr 3,4 Prozent im Minus.

Nach zwei Flugzeugabstürzen baugleicher Maschinen vom Typ 737 Max 8 in weniger als einem halben Jahr und weltweiten Startverboten für die gesamte Baureihe steht Boeing massiv unter Druck. Am Freitag hatte der US-Hersteller mitgeteilt, die monatliche Fertigungsrate der 737-Max-Serie von Mitte April an um fast ein Fünftel von 52 auf 42 Maschinen zu kürzen.

Produktionssteigerung war geplant

Eigentlich war geplant gewesen, die Produktion der bestverkauften Modellreihe bis zum Sommer deutlich zu erhöhen. Doch weil die Maschinen derzeit nicht ausgeliefert werden können und angesichts der Ungewissheit, wann sie überhaupt wieder starten dürfen, musste Boeing reagieren. Zudem drohen Stornierungen: Inzwischen setzte mit der China Aircraft Leasing Group ein weiterer Kunde eine große 737-Max-Bestellung bis zur Klärung der Flugsicherheit der Jets aus, wie die "South China Morning Post" am Montag berichtete. Bei den beiden Abstürzen waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. (APA, 8.4.2019)