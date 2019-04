Postings: Regierung will Anonymität in Onlineforen einschränken

Geplante Regelung gegen Hasspostings erlaubt Pseudonyme, doch Plattformbetreiber müssen Identität ihrer User kennen – sonst drohen hohe Strafen

Die österreichische Bundesregierung plant eine Einschränkung der Anonymität im Internet. Das geht aus Informationen hervor, die dem STANDARD vorliegen. Die Regelung, die im vergangenen Jahr unter dem Schlagwort "digitales Vermummungsverbot" als Maßnahme gegen Hasspostings angekündigt worden ist, sieht weitreichende Pflichten für Onlineplattformen vor. Diese soll am kommenden Mittwoch im Ministerrat vorgelegt werden. Dem Vernehmen nach ist ein Beschluss bis zum Sommer angestrebt, schlagend werden soll sie ab kommendem Jahr.

Das Posten soll unter einem Pseudonym zwar weiterhin möglich sein, die eigene Identität wird dann aber nur noch gegenüber anderen Nutzern gewahrt. Den Betreibern gegenüber sollen Nutzer ihre Daten aber bekanntgeben müssen, um sie bei Ermittlungen an die Behörden aushändigen zu können. Etwa druch die Hinterlegung einer Telefonnummer.

Hohe Strafen

Plattformbetreibern dürfte freigestellt werden, wie sie die Datenaufnahme abwickeln. Sie sollen aber auch verantwortlich dafür sein, die Identifikation der Nutzer sicherzustellen. Wird dies verabsäumt, drohen heftige Strafen – im Ernstfall bis in klar sechsstelliger Höhe.

Welche Plattformen betroffen sind, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Darunter fallen würden in Österreich auch Foren verschiedener Onlinemedien, darunter auch die STANDARD-Community. Nicht klar ist aufgrund der vorliegenden Informationen, ob etwa auch Netzwerke wie Facebook eine solche Registrierungspflicht umsetzen müssten.

Aus dem Büro von Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) heißt es auf STANDARD-Anfrage lediglich, dass "Arbeiten und Gespräche zu diesem Thema" im Gange seien und man über "finale Ergebnisse" informiere, wenn diese vorliegen. Wann dies der Fall sein wird, sei aber noch offen.

Neos: Weniger Anonymität hilft nicht

Die Oppositionsparteien stehen dem Vorhaben der Regierung kritisch gegenüber. Eine solche Regelung gehe "am Problem vorbei", heißt es von den Neos. "Weniger Anonymität hilft nicht gegen Hasspostings", zumal diese ohnehin häufig mit Klarnamen gepostet würden. Man ortet das Problem eher darin, dass Plattformen wie Facebook mit den Behörden nicht kooperierten und die Justiz mangels ausreichender Besetzung viele Fälle gar nicht erst verfolge.

Darüber hinaus gebe es viele strafrechtlich nicht relevante Postings, denen man mit Medienkompetenz-Initiativen besser begegnen könne. Anonymität im Netz sei zudem in vielen Fällen wichtig – etwa in Selbsthilfeforen oder für Whistleblower. Ebenso warnt man davor, dass Netzwerke wie Facebook, so die Regelung für sie greift, verpflichtend noch mehr Daten von Nutzern erhalten würden, als sie ohnehin schon besitzen.

SPÖ warnt vor Hackerangriffen

Eine ähnliche Position vertritt auch der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner, der ebenfalls darauf verweist, dass viele problematische Postings bereits unter Klarnamen geschrieben werden. Er warnt vor "massiven Problemen", wenn Onlineplattformen zur Speicherung solcher Daten gezwungen werden, die auch ein lohnenswertes Ziel für Hacker sein könnten. Lindner fordert die Zusammenarbeit der Regierung mit heimischen NGOs, die sich schon länger um einen besseren Diskurs im Netz bemühen.

"Wo werden welche Daten über wen aus welchem Grund gespeichert, verarbeitet und weitergegeben?", fragt Stephanie Cox von der Liste Jetzt. Alle Nutzer grundsätzlich "unter Generalverdacht zu stellen" sei jedenfalls ein "problematischer Zugang". (Georg Pichler, 8.4.2019)