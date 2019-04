Ubisoft teasert mit Plakaten in "The Division 2" neues "Asssassin's Creed" an

Game soll 2020 erscheinen und Wikinger im Fokus haben

Ubisoft hat mit einem winzigen Hinweis im Loot-Shooter The Division 2 verraten, worum es beim nächsten Assassin's Creed geht. Konkret sollen Wikinger im Zentrum des Spiels stehen – wie Plakate im Game verraten. So finden sich im Event Center zahlreiche Bilder mit Wikingern, eine Figur hält einen Edenapfel, ein Artefakt, das bei der populären Spiele-Serie immer wieder in Erscheinung getreten ist.

jorraptor

Hinweise bereits im Vorfeld

Gerüchte rund um einen Assassin's Creed-Ableger im Wikinger-Universum gibt es bereits länger. Kotaku hat etwa bereits erfahren, dass ein neuer Teil der Serie 2020 erscheint. Intern heißt das Game "Kingdom" und soll Wikinger im Fokus haben. Der Hersteller hat bisherige Anfragen zu dem anstehenden Assassin's Creed nicht beantwortet. Ubisoft hat allerdings ein Faible dafür, Spiele mit Hinweisen in ihren Games anzuteasern. (red, 8.4.2019)