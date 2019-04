UPC-Upgrade: T-Mobile bringt Gigabit-Internet nach Wien

A1 liefert sich Rennen mit T-Mobile im Internet-Versorgung in Wien

Das Festnetz lebt. Zumindest lautet so die Botschaft von T-Mobile. Das Unternehmen teilte am Montagvormittag per Aussendung mit, dass "alle derzeitigen Wiener UPC-Haushalte und Unternehmen sofort Zugang zu Internet-Anschlüssen mit einer Datengeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde" haben. Damit zählt Wien zu den ersten Städten Europas, die flächendeckend mit Gigabit-Internet versorgt sind.

Ermöglicht wurde dies durch die Einführung eines neuen Übertragungsstandards (DOCSIS 3.1)." Wir wollen bei Internet, Entertainment und Service die Besten sein," erklärte T-Mobile Chef Andreas Bierwirth.

Kunden müssen noch warten

Um das Upgrade nutzen zu können müssen Kunden allerdings noch warten. Die Preise für das neue Kabelprodukt werden mit dem Launch der neuen gemeinsamen Marke von UPC und T-Mobile am Abend des 6. Mai 2019 bekannt gegeben. Der Gigabit-Tarif kann ab 7. Mai 2019 neu angemeldet oder umgestellt werden. Kunden können dann auf einen Gigabit-Tarif umsteigen und erhalten dabei einen neuen Router, der Geschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde übertragen kann.

1,3 Gigabit schon 2011

Bereits 2011 hat UPC erstmals öffentlich gezeigt, was in seinem Netz möglich ist. Damals demonstrierte das Unternehmen Datenübertragungen von 1, 3 Gbit/s. "Mit dieser Geschwindigkeit läßt sich beispielsweise ein HD-Film in weniger als zwei Minuten herunterladen", heiß es damals zum STANDARD. Mehr als eine Marketingaktion war diese Demonstration allerdings nicht.

foto: t-mobile T-Mobile Chef Andreas Bierwirth und Wiens Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke bei der Präsentation.





T-Mobile hat den TV- und Internetanbieter UPC Ende 2017 um 1,9 Milliarden Euro übernommen. Mit dem Kauf versucht sich T-Mobile neu zu positionieren – als ein Unternehmen, das Mobilfunk, TV und Festnetz anbietet. Erst vor wenigen Wochen nahm T-Mobile das erste 5G-Netz Österreichs in Betrieb.

Wettrennen mit A1

Kurz vor der Ankündigung von T-Mobile, warf A1 seinem Konkurrenten den Fehdehandschuf vor die Füße. Ebenfalls mittels Aussendung betonte das Unternehmen, dass man das Festnetz in der Hauptstadt in den vergangenen Monaten massiv ausbaute und derzeit mit Aktionen Kunden lockt. Und A1 verspricht: "Auch Privathaushalte erhalten in wenigen Wochen die Möglichkeit Gigabit-Bandbreiten zu nutzen."

Das sind gute Nachrichten für Kunden, da dieser Wettbewerb für gute Preise sorgen wird. Auch wird es spanned, ob A1 noch vor T-Mobile Gigabit-Internet anbietet. (sum, 8.4. 2019)