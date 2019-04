Napoli vertagte Serie-A-Titelentscheidung

Nach 1:1 gegen Genoa 20 Punkte Rückstand auf Leader Juventus

Neapel – Der SSC Napoli hat die Meisterentscheidung in der italienischen Fußball-Serie-A zumindest um eine Woche vertagt. Der Tabellenzweite trennte sich am Sonntag zu Hause vom Liga-14. Genoa 1:1 und liegt sieben Runden vor Saisonende 20 Zähler hinter Juventus Turin zurück. 21 Zähler sind noch zu vergeben. Der Tabellenführer hatte am Samstag den Schlager der 31. Runde gegen den AC Milan 2:1 gewonnen.

In einer packenden Partie mit Chancen auf beiden Seiten sah Genoas Stefano Sturaro schon in der 28. Minute die Rote Karte. Napoli ging in der Folge durch einen Weitschuss von Dries Mertens (34.) erwartungsgemäß in Führung, kassierte aber schnell den Ausgleich. Darko Lajovic setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Volley nach Pandev-Vorarbeit in die Maschen. Nach dem Seitenwechsel fehlte den Gastgebern die nötige Effizienz.

Am Donnerstag gegen Arsenal

Napolis Vorsprung auf den Dritten blieb mit sieben Punkten gleich, da Inter Mailand vor eigenem Publikum gegen Atalanta Bergamo über ein torloses Remis nicht hinauskam. Mit der zweiten sieglosen Partie en suite konnte Napoli kein Selbstvertrauen für das am Donnerstag anstehende Europa-League-Viertelfinale bei Arsenal tanken. (APA, 7.4.2019)