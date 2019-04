Großer Schritt von Salzburg Richtung Titel mit Sieg beim LASK

Rose-Elf gewinnt nach Toren von Gulbrandsen und Daka in Pasching und liegt nun sieben Punkte vor den Linzern

RB Salzburg hat einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel gemacht. Die Elf von Trainer Marco Rose gewann am Sonntag den Schlager in der Fußball-Bundesliga beim LASK in Pasching 2:0 und baute den Vorsprung in der Tabelle auf die Linzer auf sieben Punkte aus. Für die Salzburger waren Gulbrandsen (19.) und Daka (91.) erfolgreich.

foto: apa/expa/reinhard eisenbauer Am Ende jubelten einmal mehr die Bullen.

Fußball-Bundesliga – 24. Runde, Meistergruppe:

LASK – Red Bull Salzburg 0:2 (0:1). Pasching, TGW Arena, 6.087 (ausverkauft), SR Harkam.

Tore:

0:1 (19.) Gulbrandsen

0:2 (91.) Daka

LASK: A. Schlager – Wostry (90. Otubanjo), Trauner, Wiesinger – Frieser, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger, Klauss (67. Tetteh), Joao Victor

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer – X. Schlager, Samassekou, Junuzovic (80. Szoboszlai) – Gulbrandsen (83. Daka), Dabbur (93. Prevljak), Minamino

Gelbe Karten: Wiesinger bzw. Junuzovic, Minamino, Samassekou, X. Schlager, Lainer