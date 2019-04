Der Hamburger SV empfängt RB Leipzig

Wien – Der FC Bayern München muss im Semifinale des deutschen Fußball-Cup beim SV Werder Bremen antreten. Das zweite Halbfinale bestreiten Zweitligist Hamburger SV und RB Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Die Halbfinal-Begegnungen werden am 23. und 24. April jeweils um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Endspiel findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt. (APA/dpa, 7.4.2019)