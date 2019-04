Ein ganz normaler Tag, Ruhet in Frieden oder Charlie Chaplin: TV-Tipps für Montag

Außerdem: Premiere für Magazin 1 in ORF 1, Re: Wege aus dem Stau, Themenabend Tourismus, Bergwelten, Kulturmontag

18.10 VORABEND

Magazin 1 Premiere für das neue Vorabendmagazin in ORF 1, diese Woche moderiert Lisa Gadenstätter. Themen am Montag: (Fast) Ein Auto pro Person: Waidhofen an der Thaya hat den höchsten Motorisierungsgrad in ganz Österreich, der öffentliche Verkehr läuft dort auf Sparflamme. / Zu Gast im Studio sind die Musiker Seiler & Speer. / ORF-Redakteur Peter Wälter über die Liebe zu dem besten Freund des Menschen, dem Hund. Bis 18.36, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Wege aus dem Stau Dem Lkw-Verkehr sagen Prognosen bis 2030 eine Steigerung um 38 Prozent voraus. Auch wenn wir dem Problem des zunehmenden Verkehrs auf unseren Straßen scheinbar hilflos gegenüberstehen, gibt es viele Ansatzpunkte, um ihn zu reduzieren: der Weg zur Arbeit, der Warentransport, der öffentliche Nahverkehr, Städteplanung und Verkehrspolitik. Aber vor allem: das eigene Mobilitätsverhalten. Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENABEND

Tourismus Ein Themenabend über den boomenden Tourismus und die Folgen: mit Dokus über Griechenland, Kroatien, die Kanaren, Mallorca und Ibiza sowie Kreuzfahrtreisen. Bis 0.25, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Bergwelten: Der Arlberg Der Arlberg ist der Inbegriff des Wintertourismus. Seit rund 100 Jahren touristisch genutzt, gibt es in diesen Bergen trotzdem noch immer Neues zu entdecken. Bis 21.15, Servus TV

20.15 ZIVILCOURAGE

Ein ganz normaler Tag (D 2019, Ben Verbong) Rassismus in der U-Bahn: Eine junge Staatsanwältin kämpft darum, zwei halbstarke Schläger ins Gefängnis zu bringen. Sat1 nähert sich einem brisanten Thema mit fast öffentlich-rechtlichem Verantwortungsbewusstsein. Nach dem Film folgt eine Dokumentation über Zivilcourage. Bis 23.15, Sat1

foto: sat1

22.15 PSYCHOS

Ruhet in Frieden (A Walk Among the Tomb sto nes, USA 2014, Scott Frank) Der ehemalige Polizist Matt Scudder arbeitet als privater Ermittler. Ein Drogendealer beauftragt ihn, die Mörder seiner Frau zu finden. Er nimmt die Spur eines psychopathischen Killer duos auf. Überzeugend: Liam Neeson als heruntergekommener Polizist. Bis 0.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Kultkommissar Maigret in deutscher Ersterscheinung. / Von Weimar nach Wien und rund um die Welt – 100 Jahre Bauhaus. / Von ganz rechts bis nach links – Sorge um Serbiens Demokratie. Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Charlie Chaplin – Wie alles begann Er war ein Unverwundbarer, sagt Kate Guyonvarch, Direktorin des Chaplin Office, in der Dokumentation von Serge Bromberg und Eric Lange. Der Film, zu sehen anlässlich von Chaplins 130. Geburtstag, spürt den Anfangsjahren eines Genies nach. Bis 0.00, ORF 2 (Karl Gedlicka, Doris Priesching, 7.4.2019)