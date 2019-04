Owetschkin beendet NHL-Grunddurchgang mit 51 Toren – Vanek erwägt Karriereende

"Maurice Richard Trophy" für den Russen – Kein Österreicher im Play-off dabei

Wien – Am Samstag ist die Regular Season in der National Hockey League (NHL) zu Ende gegangen. Bester Torschütze im Grunddurchgang war der russische Superstar Alexander Owetschkin vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals, der mit 51 Treffern die "Maurice Richard Trophy" erhielt. Zum achten Mal gewann er diese Wertung. Zweiter wurde der Deutsche Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) mit 50.

Für die Stürmer Michael Grabner Michael Grabner (Arizona Coyotes), Michael Raffl (Philadelphia Flyers) und Thomas Vanek (Detroit Red Wings) ist die Saison bereits zu Ende, erstmals seit sieben Jahren hat es kein Österreicher in das Play-off geschafft. Die Achtelfinal-Paarungen stehen fest, los gehen die "best of seven"-Serien am 10. April.

Arizona unterlag daheim den Winnipeg Jets mit 2:4, Grabner steuerte für die Coyotes den Assist zum Endstand her. Ebenfalls daheim mussten sich die Philadelphia Flyers den Carolina Hurricanes 3:4 geschlagen geben, Raffl trug sich für die Flyers nicht in die Scorerliste ein. Vanek-Club Detroit kassierte ebenfalls als Gastgeber eine 1:7-Schlappe gegen die Buffalo Sabres, der Österreicher fehlte wegen einer Fingerverletzung.



Grabner und Raffl haben bei ihren Clubs noch Verträge bis 2021, für Vanek steht in den nächsten Monaten eine schwere Entscheidung an. Österreichs erfolgreichster Spieler in der NHL denkt darüber nach, seine Karriere zu beenden.

Raffl will nun das ÖEHV-Nationalteam bei der WM ab 10. Mai in Bratislava verstärken, muss aber noch das Okay der Flyers holen. Grabner, der von Journalisten für die Bill Masterton Trophy für Beharrlichkeit, Sportlichkeit und Engagement vorgeschlagen wurde, hat für die WM abgesagt, weil sein am 1. Dezember verletztes Auge Schonung braucht.

1.098 Spiele und 394 Tore

Vanek, dessen Vertrag abgelaufen ist, will im Sommer entscheiden, ob er nach 1.098 Spielen, 394 Toren und 431 Assists (Grunddurchgang und Play-off) eine 15. Saison in der stärksten Liga der Welt anhängt. "Das war schon in den vergangenen zwei, drei Jahren meine härtester Kampf", erklärte Vanek auf der Homepage seines Clubs. Vor allem die wenige Zeit, die er während der langen Saison mit seiner Familie – Frau Ashley und die drei Buben Blake (11) und die Zwillinge Kade und Luka (8) sind in Minnesota geblieben – hat, schmerzt den 35-Jährigen.

"Meine Buben werden älter. Sie spielen im Sommer Baseball, es ist fantastisch, weil ich zu ihren Trainings gehen und sie bei den Spielen sehen kann. Im Winter (Anm.: wenn die Buben Eishockey spielen) kannst du nur zu ein paar Trainings und Spielen gehen. Du versäumst viel", sagte der in Salzburg und in der Steiermark aufgewachsene Vanek. "Daher wird es heuer im Sommer wieder eine schwierige Wahl."

Die abgelaufene Saison ist für Vanek enttäuschend verlaufen. Die Red Wings haben den Aufstieg ins Play-off klar verpasst, der Torjäger hat aufgrund von zwei Verletzungen 18 Spiele versäumt. Ende Oktober zog er sich seine erste Knieverletzung seiner Karriere zu, im Saisonfinish musste er wegen einer Fingerverletzung passen. "Das ist frustrierend. Aber es geht nicht nur um Tore und Punkte. Es geht auch darum, was du dem Team bringen kannst. Und ich fühle, dass ich das noch kann", sagte der Flügel, der mit 16 Toren und 20 Assist dennoch fünftbester Scorer seines Teams war. (APA/sda, 7.4.2019)

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Florida Panthers – New Jersey Devils 3:4 n.V.

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Carolina Hurricanes 3:4

Nashville Predators – Chicago Blackhawks 5:2

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 5:2

Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets 2:6

Dallas Stars – Minnesota Wild 3:0

Washington Capitals – New York Islanders 0:3

St. Louis Blues – Vancouver Canucks 3:2 n.P.

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 3:6

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 6:5 n.P.

Detroit Red Wings (ohne Vanek) – Buffalo Sabres 1:7

Pittsburgh Penguins – New York Rangers 3:4 n.V.

Arizona Coyotes (Grabner/1 Assist) – Winnipeg Jets 2:4

Calgary Flames – Edmonton Oilers 1:3

Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 5:2

Play-off-Achtelfinale ("best of seven"/ab 10. April)

Eastern Conference:

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs

Washington Capitals – Carolina Hurricanes

New York Islanders – Pittsburgh Penguins



Western Conference:

Calgary Flames – Colorado Avalanche

San Jose Sharks – Las Vegas Knights

Nashville Predators – Dallas Stars

Winnipeg Jets – St. Louis Blues