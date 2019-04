80er-Runde zum Abschluss macht Verbesserung unmöglich. US-Amerikanerin Kupcho siegt

Augusta – Die niederösterreichische Golferin Emma Spitz hat beim Augusta National Women's Amateur Endrang 30 belegt. Der 18-Jährigen gelang am Samstag ihre Finalrunde nicht nach Wunsch, sie benötigte 80 Schläge und landete mit insgesamt 227 Schlägen am Ende des Klassements jener Spielerinnen, die den Cut geschafft hatten. Der Sieg ging mit 206 "strokes" an die US-Amerikanerin Jennifer Kupcho. (APA, 7.4.2018)