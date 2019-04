Sporthilfe überarbeitet Förderrichtlinien

Einberufung einer mit zehn Experten besetzten Einstufungskommission

Wien – Die österreichische Sporthilfe überarbeitet die erst kürzlich adaptierten Förderrichtlinien. Sporthilfe-Geschäftsführer Harald Bauer gab am Samstag die Einberufung einer mit zehn Experten besetzten Einstufungskommission bekannt. Die neuen Einstufungsrichtlinien und Leistungskriterien für das Förderprogramm sollen in einer Vorstandssitzung am 6. Mai beschlossen werden.

Die Sporthilfe war nach der Verabschiedung neuer Richtlinien in die Kritik geraten. Demnach wurden das Alter der Antragsteller auf maximal 40 Jahre gesenkt und in einigen Sportarten unterschiedliche Bewertungen von Leistungen der Männer und Frauen eingeführt. (APA, 6.4.2019)