13 Punkte von Pöltl bei Auswärtssieg der Spurs

Wiener verbuchte auswärts gegen Wizards auch sieben Rebounds und drei Assists

Washington – Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen ungefährdeten 129:112-Sieg bei den Washington Wizards gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl scorte mit 13 Punkten zum elften Mal im Spieljahr zweistellig. Außerdem verbuchte er sieben Rebounds und drei Assists in 23:39 Minuten auf dem Parkett.

Die Texaner sorgten in der Capital One Arena früh für eine Vorentscheidung, führten sie doch zur Halbzeit schon mit 77:58. Erfolgreichster Werfer beim erst 15. Auswärtssieg im 40. Spiel war LaMarcus Aldridge mit 24 Zählern. Sein Debüt im Spurs-Dress gab der wie Pöltl 2,13 Meter große Litauer Donatas Motiejunas.

Weil auch Oklahoma City Thunder gewann (123:110 gegen die Detroit Pistons), bleibt San Antonio auf Platz acht der Western Conference. Im vorletzten Spiel im NBA-Grunddurchgang, gleichzeitig dem letzten auswärts, sind Pöltl und Kollegen am Montag bei den Cleveland Cavaliers zu Gast. Das "Finale" vor dem Play-off-Start steigt dann am Mittwoch mit einem Texas-Derby gegen die Dallas Mavericks. (APA, 6.4.2019)

NBA vom Freitag:

Washington Wizards – San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit 13 Punkten und sieben Rebounds in 23:39 Minuten) 112:129

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 113:111

Orlando Magic – Atlanta Hawks 149:113

Indiana Pacers – Boston Celtics 97:117

Houston Rockets – New York Knicks 120:96

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 111:109

Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 123:110

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 112:122

Utah Jazz – Sacramento Kings 119:98

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 133:126 n.V.

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 119:110

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 120:114

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 117:122