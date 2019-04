Liverpool nach 3:1 in Southampton wieder auf Platz eins

Ralph Hasenhüttl traf Jürgen Klopp – Salah traf in der 80. Minute vorentscheidend zum 2:1.

Southampton – Mohamed Salah hat Liverpool die Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League beschert. Der Ägypter traf beim 3:1 (1:1) der "Reds" in Southampton am Freitag in der 80. Minute vorentscheidend zum 2:1. Liverpool hievte sich damit wieder an Manchester City vorbei auf Platz eins. Der Titelverteidiger hat aber ein Spiel weniger bestritten. Trainer Ralph Hasenhüttl ist mit Southampton weiter 16.

Hasenhüttl sorgte beim Wiedersehen mit Jürgen Klopp, seinen ehemaligen Sitznachbarn im Trainerkurs, durchaus für Sorgenfalten bei seinem Kollegen. Das abstiegsbedrohte Southampton sorgte gleich zu Beginn der Partie für einen Rückschlag beim Gegner. Shane Long wurde in der 9. Minute sträflich vernachlässigt, der Ire traf zur frühen Führung der "Saints".

Gefährliche Southampton-Komnter

Liverpool blieb das feldüberlegene Team, die Hasenhüttl-Elf vermochte mit Kontern aber Nadelstiche zu setzen. Der Ausgleich war verdient. Naby Keita war per Kopf zur Stelle, für den ehemaligen Salzburg-Profi war es in seinem 28. Pflichtspiel für Liverpool das erste Tor für den Club.

Äußerst defensiv agierende Hausherren hielten das Remis in der zweiten Spielzeit dann lange, ehe Salah seinen Auftritt hatte. Ausgerechnet ein Eckball von Southampton leitete einen Konter ein, den der Angreifer aus der eigenen Spielhälfte startend zum 2:1 abschloss. Jordan Henderson traf danach noch zum 3:1 (86.) und beseitigte alle Zweifel am Sieger. (APA, 5.4.2019))