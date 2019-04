The Accountant, Vilimsky – Karas, Nocturnal Animals: TV-Tipps für Sonntag

Liebe am Werk: Jeanne Hébuterne und Amedeo Modigliani, Ava Gardner, die Flamenco-Diva Hollywoods, Im Zentrum über "Der rechte Rand und die Politik", Die Verdammten des Krieges

11.00 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Außenministerin Karin Kneissl. Die Fragen stellen Thomas Seifert (Wiener Zeitung) und Andreas Mayer-Bohusch vom ORF. Bis 12.00, ORF 2

16.10 DOKUMENTATIONSREIHE

Liebe am Werk: Jeanne Hébuterne und Amedeo Modigliani Mit einer Mischung aus Biografie und Archivcollage beleuchtet die fünfteilige Dokumentationsreihe das Leben bekannter Künstlerpaare. Der erste Teil fokussiert auf die Geschichte des Malers Amedeo Modigliani und jener deutlich jüngeren Frau, die zuerst zu seinem Modell und dann zu seiner Gefährtin wurde: Jeanne Hébuterne. Bis 16.40, Arte

20.15 THRILLER

The Accountant (USA 2016, Gavin O’Connor) Der erste Actionheld mit Asperger-Syndrom: Ben Affleck spielt in The Accountant einen mathematisch hochbegabten Buchhalter. Seine Steuerberatung ist nur Tarnung, tatsächlich frisiert er die Bücher für Verbrechensorganisationen und weiß auch mit Waffen umzugehen. Ein gewisses Talent braucht es auch, um die verworrenen Handlungsstränge zu entwirren. Bis 22.50, ProSieben

20.00 DUELL

Pro und Contra Spezial: Vilimsky – Karas Die EU-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky (FPÖ) und Othmar Karas (ÖVP) treffen bei Corinna Milborn aufeinander. Bis 21.15, Puls 4

21.55 DOKUMENTATION

Ava Gardner, die Flamenco-Diva Hollywoods In Filmen wie Robert Siodmaks klassischem Film noir The Killers verkörperte sie die ultimative Femme fatale und wurde zu einem Inbegriff von Freiheit, Glamour und selbstbestimmter Sexualität. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes kehrte Ava Gardner Hollywood den Rücken und ging in das Spanien Francos. Bis 22.50, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Der rechte Rand und die Politik – Ist der Koalitionsfrieden in Gefahr? Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu Andreas Khol (Ex-Nationalratspräsident, ÖVP), Zur Zeit-Herausgeber Andreas Mölzer, Willi Mernyi (Mauthausen-Komitee), die Rechtsextremismus-Expertin Judith Goetz und die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Bis 23.05, ORF

22.20 THRILLER

Nocturnal Animals (USA 2016, Tom Ford) Eine Galeristin (Amy Adams) bekommt ein Romanmanuskript von ihrem Ex-Mann (Jake Gyllenhall) zugeschickt und wird mit Schatten der Vergangenheit konfrontiert. Stardesigner Tom Ford führt in seiner zweiten Regiearbeit die Wirklichkeit des White Trash mit einer Welt der schicken Oberflächen zusammen. Das Ergebnis ist ein gefinkelter, vielschichtiger Neo-Noir. Bis 0.10, ORF 1

23.00 KRIEGSDRAMA

Die Verdammten des Krieges (Casualties of War, USA 1989, Brian De Palma) 1989 drehte der Thrillerspezialist Brian De Palma ein auf einem Tatsachbericht beruhendes Vietnamkriegsdrama. Michael J. Fox überzeugt darin als Gefreiter mit Gewissen.

Bis 1.20, Tele 5