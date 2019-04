Franz Kafka, Leaving Neverland, Zwei glorreiche Halunken: TV-Tipps für Samstag

Außerdem: Apocalypse Now Redux, Wahnsinnswerke: Drei Schwestern, Heist – Der letzte Coup – mit Radiotipps

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund – Das Magazin Die Allergiesaison ist wieder angebrochen. Die Antwort auf die Frage, wie man sich vor Pollen schützen kann, und sogenannte Kreuzreaktionen sind ebenso Thema in Bewusst gesund wie wirksame Allergietherapien. Außerdem geht es um die Vorzüge des Barfußlaufens und darum, wie man chronische Wunden in den Griff bekommt.

Bis 18.00, ORF 2

18.35 DOKUMENTATION

Franz Kafka: Ein Künstler zwischen den Welten In seinem Testament verfügte Franz Kafka die Verbrennung seines literarischen Nachlasses. Sein Freund und Förderer Max Brod setzte sich darüber hinweg und rettete ein einzigartiges Stück Weltliteratur. Die Doku Ein Künstler zwischen den Welten zeichnet die Lebensstationen des 1883 in Prag geborenen und 1924 im niederösterreichischen Kierling in einem Sanatorium verstorbenen Schriftstellers nach. Bis 19.25, ORF 3

foto: orf/wokafilm

20.15 SCHWERPUNKT

Wahnsinnswerke: Drei Schwestern Ob mit seinen Erzählungen oder Theaterstücken, der 1904 verstorbene, russische Schriftsteller Anton Tschechow ist Zeitgenosse geblieben. Eines seiner nach wie vor oft gespielten Dramen, Drei Schwestern, wird in Wahnsinnswerke im Gespräch mit Regisseurin Anna Bergmann, Lisa Lucassen von She She Pop und Schauspieler Peter Simonischek erkundet. Die Aufzeichnung einer Inszenierung von Simon Stone aus dem Jahr 2017 belegt um 21.00 die an haltende Modernität Tschechows.

Bis 21.00, 3sat

20.15 GANGSTERTHRILLER

Heist – Der letzte Coup (Heist, USA/CDN 2001, David Mamet) Ausgerechnet am Ende seiner Laufbahn unterläuft Meisterdieb John Moore (Gene Hackman) ein Fehler. Der Hehler Mickey Bergman (Danny DeVito) nützt dies, um Moore zu einem letzten Coup zu nötigen. Aus daraus folgenden Verwicklungen spinnt der Autor und Regisseur David Mamet einen im besten Sinne altmodischen Heist-Thriller, der sich ganz auf seine Charaktere konzentriert. Bis 21.55, ZDF neo

20.15 ENTHÜLLUNGSDOKU

Leaving Neverland (USA/GB 2019, Dan Reed) Erstmals im deutschsprachigen Fernsehen: Dan Reeds aufsehenerregender Dokumentarfilm bekräftigt seit langem bestehende Vorwürfe gegenüber dem 2009 verstorbenen Popstar Michael Jackson. Im Zentrum stehen die jungen Männer James Safechuck und Wade Robson, die erzählen, wie sie als Kinder von Jackson sexuell missbraucht wurden. Bis 0.20, ProSieben

23.40 VIETNAMTRIP

Apocalypse Now Redux (USA 1979/2001, Francis Ford Coppola) Captain Willard (Martin Sheen) soll den offenbar wahn sinnig gewordenen, megalomanen Colonel Kurtz (Marlon Brando) in seinem Dschungelversteck aufspüren und töten. Der Sonderauftrag zur Zeit des Vietnamkriegs wird bei Francis Ford Coppola zu einer von Joseph Conard inspirierten Reise ins Herz der Finsternis. 2001 reicherte Coppola seine üppige Phantasmagorie für eine Redux-Version um weitere, ursprünglich rausgeschnittene Bilder an, die den rauschhaften Charakter des faszinierenden Filmungetüms noch verstärken. Bis 2.50, RBB

1.00 WESTERNKLASSIKER

Zwei glorreiche Halunken (Il buono, il brutto, il cattivo, DE/ES/IT/USA 1966, Sergio Leone) Statt zwei Gegenspielern, die einander beim Duell auf einer verlassenen Straße gegenüberstehen, bereiten sich in Sergio Leones Abschluss seiner Dollar-Trilogie drei Männer in einem Kreis unendlich langsam auf ihre finale Konfrontation vor. Ennio Morricones im Vorhinein komponierte Musik liefert Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach die Handlungsanweisungen. Mit Zwei glorreiche Halunken führte Leone die von ihm an gezettelte Revolution im Western einem burlesken Höhepunkt zu. Bis 3.50, ZDF