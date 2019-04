Kennaugh nimmt wegen psychischer Probleme Auszeit

Der Brite zieht sich für unbestimmte Zeit aus dem Radsport zurück

Der britische Radprofi Peter Kennaugh unterbricht wegen anhaltender psychischer Probleme für unbestimmte Zeit seine Karriere. Das gab sein Team Bora am Freitag bekannt. Für den deutschen Rennstall fuhr der von der Isle of Man stammende Allrounder seit Anfang 2018, davor war er acht Jahre beim britischen Topteam Sky engagiert gewesen.

Zu seinen größten Erfolgen auf der Straße zählen der Sieg bei der Österreich-Rundfahrt 2014, zwei Meistertitel in Großbritannien sowie zwei Etappensiege bei der Dauphine-Rundfahrt. 2012 holte er in London auf der Bahn unter anderem mit Geraint Thomas Olympia-Gold in der Mannschaftsverfolgung. (APA, 5.4.2019)