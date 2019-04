A1 verkauft nun auch Staubsaugroboter

Schon länger verkauft der Mobilfunker E-Scooter

Auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern geht A1 neue Wege. Der Mobilfunker bietet seinen Kunden nun auch Staubsaugroboter an. In ausgewählten Shops ist der Roomba e5154 von iRobot ab 360 Euro zu haben. Damit folgt A1 seinem Konurrenten "3", der ebenfalls derartige Roboter in einem Online-Shop anbietet. Schon länger verkaufen beide Unternehmen E-Scooter. "Erfolgreich", wie es seitens der Unternehmen heißt.

Umbruchphase

Der Verkauf von Staubsaugern und E-Scootern zeigt einmal mehr, dass sich die Mobilfunkbranche in einer Umbruchphase befindet. Bisher machten es sich die etablierten Anbieter recht einfach. Es wurden einfach jährlich die Preise erhöht, um weiterhin Gewinne einzufahren und den Verlust von hunderttausenden Kunden zu verschmerzen. Eine Strategie, die langfristig nicht funktioniert, da Mobilfunkdiskonter den Markt richtiggehend aufmischen und Services wie Whatsapp am Kern des Geschäfts knabbern. Daher werden nun neue Geschäftsfelder gesucht. Der Verkauf von neuen Produktgruppen könnte eines sein. (red, 5.4. 2019)