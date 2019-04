Drei Schlüsselzeugen sagen zweites Mal zu Spital Nord aus

Ex-KAV-Chef Marhold machte am Freitag den Anfang: "Wundere mich über die Frage, ob es Einfluss der Politik gab"

Wien – Meist ist es frustrierend, wenn auf spannende Fragen nur vage Antworten kommen. Aber auch nichtssagende Statements können Aussagekraft haben, so auch im Fall der Untersuchungskommission zur Causa Krankenhaus Nord. Sichtbar wurde das dort bereits öfter, am Freitag etwa bei der Befragung des ehemaligen Generaldirektors des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV), Wilhelm Marhold.

Unkonkrete Antworten

Ein Beispiel: Marhold wurde mit der Zeugenaussage eines ehemaligen Mitgliedes der Bewertungskommission konfrontiert, die zu Beginn des Bauprojekts die von Bewerbern eingebrachten Grundstücke zu beurteilen hatte. Dass die Wahl auf das ÖBB-Grundstück fiel, das das Konsortium von Porr, Siemens und Vamed einbrachte, sei diesem Mann zufolge ein "von langer Hand vorbereiteter Deal" gewesen. Wolle man in einem Wettbewerb bestimmte Bewerber loswerden, dann setze man die Kriterien eben dementsprechend. Was Marhold von dieser Aussage halte? Sie sei "sachlich unrichtig. Es gab ja drei Bieter mit vier Grundstücken."

Alles nach Plan?

Marhold betonte wie auch bei seiner ersten Befragung, dass unter seiner Ägide – bis er Ende 2013 in Pension ging – alles im Kosten- und Zeitplan lag. Eine gegenteilige Aussage seines Nachfolgers Udo Janßen sei "tatsachenwidrig".

Ein Blick in die Chronologie und in den Rechnungshof-Bericht zeigt: 2010 wurde die externe Projektsteuerung beauftragt, 2011 gab es bereits erste Schlechtleistungen. Im April desselben Jahres wurde die örtliche Bauaufsicht beauftragt, ein Jahr darauf gab es auch hier Schlechtleistungen. Die Baumeisterarbeiten begannen im Sommer 2012, im November gab es Probleme mit der Statik. Und im Jänner 2014 sorgte die Insolvenz der Fassadenfirma in der Folge für Verzögerungen.

Kein "Hätt i, war i"

Marhold kämpfte mit gesundheitlichen Beschwerden und habe deswegen darum gebeten, in Pension gehen zu dürfen. Ihm zufolge war das Arbeitsklima gegen Ende seiner Zeit sehr schlecht, es habe ein anderer Wind geweht. Und nach seinem Abgang hätten dann die richtigen Probleme begonnen. "Was war der Grund für die Zäsur, für die Veränderung ins Negative? Ich habe nicht gefragt, was Sie gut gemacht haben", wurde mitunter auch die Vorsitzende Elisabeth Rech ungeduldig. Ob er ohne die "Änderung des Windes" geblieben wäre? "Der hätt i, war i war nie meiner", sagt der ehemalige KAV-Chef.

Wesentlich für die schlechte Stimmung sei aber der Abgang Marholds rechter Hand, Maximilian Koblmüller, gewesen. Wäre er geblieben, wäre die Sache eine andere gewesen, sagte Marhold. Koblmüller sei operativ für das Spital verantwortlich gewesen, wurde von der ehemaligen Stadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) aber in den Ruhestand geschickt. Dass diese Personalentscheidung eine fatale war, ist einer der wenigen Konsense, die es im Laufe der Untersuchungskommission gab. Auch Ex-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) stimmte dem zuletzt zu.

Einfluss? Politik muss gestalten

Marhold war es allerdings wichtig zu betonen, dass er keineswegs "über Kreuz liege" mit Wehsely. In der Sache Koblmüller habe man eben gegenteilige Ansichten gehabt. Auf die in der Kommission jedes Mal gestellte Frage nach dem politischen Einfluss fand er deutliche Worte: "Ich wundere mich über die Frage, ob es Einfluss der Politik gab. Wo kommen wir denn hin, wenn die Politik nicht gestaltet? Das ist doch Ihre Aufgabe", sagte er in Richtung der Abgeordneten. Der Gestaltungswille der Politik sei beim Projekt Krankenhaus Nord wahrgenommen worden, "deswegen wurde 2014 das Bauherrenmanagement verstärkt. Eine klare und richtige Entscheidung der Eigentümerin, also der Stadt."

Absage an das Konsortium

Länger diskutiert wurde nicht nur über die Umstände von Marholds Abgang, sondern auch über die Entscheidung im Jahr 2010, das Spital nicht mit dem Konsortium, sondern allein zu bauen und die Gewerke einzeln auszuschreiben. Es habe mehrere Gründe und Fakten gegeben, sagte Marhold. Dass die Europäische Investitionsbank (EIB) nur mit dieser Variante finanziert, sei einer davon gewesen. Allerdings – und darauf wiesen mehrere Abgeordnete hin – stimmt das so nicht. Die EIB ließ der Stadt beziehungsweise dem KAV hier auch die Möglichkeit offen, mit dem Konsortium zu bauen. Marhold dazu: "Unsere Entscheidung, die Zusammenarbeit zu widerrufen, wurde vom Bewerber nicht angefochten, weil sie begründet war." Leicht sei diese Entscheidung nicht gewesen, Wehsely und er hätten den Gedanken, mit einem Generalunternehmer zu bauen, nicht so einfach fallenlassen wollen.

Spätere Tätigkeit bei Porr-Tochter

Thema war außerdem eine Beratertätigkeit von Marhold nach seinem Ausscheiden bei der Porr, die Firma war im Konsortium und hat jahrelang zum Bau des Spitals verhandelt und später auch Gewerke (Rohbau) erledigt. Marhold hielt fest, dass er als Gesundheitsexperte für eine Tochterfirma der Porr tätig sei – und zwar ab seinem Ruhestand, vorher sei nicht verhandelt worden. Zum konkreten Inhalt seines Beratervertrages wollte Marhold nichts sagen.

Das Verhältnis zwischen öffentlicher Hand und Bauwirtschaft war ein Thema, das Sonja Wehsely in ihrer ersten Befragung ansprach, allerdings vage blieb. Am Freitag kann sie dazu – und zu anderen Vorwürfen, etwa zu strafrechtlichen Vorwürfen der Neos – ab 16.30 Uhr Stellung beziehen. (Lara Hagen, 5.4.2019)