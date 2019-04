Kritiker befürchten durch neues Digitalsteuergesetz Totalüberwachung

Regelungen im Gesetzesentwurf könnten dazu führen, dass IT-Unternehmen IP-Adressen und Standortdaten sieben Jahre lang speichern müssen

Österreich soll eine Digitalsteuer bekommen. Der zuletzt veröffentlichte Gesetzesentwurf der Regierung trifft jedoch auf scharfe Kritik: Er enthalte mehrere Passagen, die IT-Unternehmen laut Kritikern dazu verpflichten könnten, Nutzerdaten bis zu sieben Jahre lang zu speichern.

So sieht der erste Artikel des neuen Gesetzes vor, dass Anbieter von Werbung im Netz künftig die IP-Adresse von Nutzern ermitteln müssen. Zudem werden auch "sonstige Geoortungsinstrumente" zur Standortbestimmung in Aussicht gestellt. Das soll bereits dann geschehen, wenn User eine Werbeanzeige auf dem Gerät sehen – und nicht etwa erst, wenn sie auf einen Link klicken. Aus steuertechnischen Gründen müssen Aufzeichnungen darüber sieben Jahre lang gespeichert werden – Kritiker wie der Providerverband Ispa geben an, dass damit wohl auch die Daten selbst gemeint sind, da die Behörden nur so die Informationen auch nachprüfen können.

"Es klingt ein wenig nach einer Art der Vorratsdatenspeicherung", sagt Franz Schmidbauer, Richter beim Landesgericht Salzburg. Allerdings nur in einer sehr eingeschränkten Form, da keine userbezogenen Daten gesammelt werden würden. Im Falle der Vorratsdatenspeicherung, die 2012 und 2016 vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde, ging es darum, dass es möglich war, Nutzer hinter den IP-Adressen identifizierbar zu machen. Unverständlich sei jedoch, warum Standortdaten gesammelt werden sollten, da anhand der IP-Adresse – sofern keine VPN-Dienste oder dergleichen im Einsatz sind – bereits erkenntlich ist, ob es sich um einen österreichischen Nutzer handelt.

"Totalüberwachung" und Vorratsdatenspeicherung

"Nirgendwo im Entwurf ist ein Ansatz der Datensparsamkeit zu erkennen", sagt Ispa-Generalsekretär Maximilian Schubert. "Ohne zu übertreiben, sehen wir hier Verhältnisse auf die österreichischen Nutzerinnen und Nutzer zukommen, die weit über die vom Europäischen Gerichtshof aufgehobene Vorratsdatenspeicherung hinausgehen", kritisiert er. Der Verband sieht in dem Entwurf Pläne für eine Totalüberwachung.

Weitgehende Ermächtigungen für Finanzminister

Zudem wird dem Finanzminister in dem Gesetz laut den Erläuterungen die Ermächtigung erteilt, "flexibel auf neue Entwicklungen reagieren zu können" und den Text mittels einer Verordnung anzupassen. Das heißt, dass er demnach die Vorgaben, zum Beispiel zu der verpflichtenden Datenspeicherung, ändern kann. Zudem könne er technische Details, etwa zu konkreten Maßnahmen zur Aufzeichnung, auf diese Weise näher festlegen. Schubert kritisiert, dass somit das Parlament nicht mehr eingreifen kann.

Der Entwurf wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen, nun befindet er sich im Begutachtungsprozess. Änderungen sind also noch möglich. Der Vorstoß Österreichs erfolgt, nachdem es in der EU zu keiner europaweiten Einigung gekommen ist. Die Finanzminister hatten sich darauf geeinigt, auf eine Studie der OECD zu warten, die 2020 erscheint. Nun will die Regierung im Alleingang ein Gesetz schaffen. (Muzayen Al-Youssef, 5.4.2019)