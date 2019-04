20.000 Anmeldungen für "Europa spricht": So ticken die Österreicher

Am 11. Mai treffen tausende Menschen in Europa zu Politgesprächen aufeinander. Ein Blick auf Österreichs Teilnehmer.

Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem diskutiert, der so gar nicht Ihrer Meinung war? Und hatten Sie schon einmal eine hitzige politische Debatte mit jemandem, der in einem anderen Land lebt?

Am 11. Mai werden im Rahmen der Aktion "Europa spricht" überall in Europa Andersdenkende in persönlichen Gesprächen aufeinander treffen. Seit dem Start der Anmeldephase haben sich europaweit bereits mehr als 20.000 Menschen registriert, gut 3.000 davon kommen aus Österreich.

Was polarisiert?

Um die politische Einstellung von Partizipanten eruieren und Gegensatzpaare zusammenstellen zu können, werden bei der Anmeldung polarisierende Fragen gestellt. Wie in diesem Artikel finden Sie aktuell in ganz vielen Beiträgen auf derStandatd.at dazu kleine Umfragekästchen. Darin werden Themen wie Integration, Klimawandel und EU aufgegriffen.

Bei den österreichischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen besonders stark polarisiert wenige Tage vor Anmeldeschluss die Frage, ob Europa engere Beziehungen zu Russland pflegen sollte. Mehr Einigkeit gibt es hingegen bei der Frage, ob Länder die Steuern auf Benzin erhöhen sollten: Zwei Drittel der heimischen Partizipanten wären offenbar dafür.

grafik: der standard / wolfram leitner

Jeder kann mitsprechen

Die Anmeldung zu "Europa spricht" ist noch bis 10. April möglich. 17 internationale Medien tragen das Projekt – darunter DER STANDARD, Zeit Online, Financial Times und Arte.tv. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt – von Studenten, Lehrern, Feuerwehrkräften oder Bankangestellten bis hin zu Ärzten, Unternehmern und Politikern. Das Durchschnittsalter der österreichischen TeilnehmerInnen liegt bei 45 Jahren. Mit über 70 Prozent der Registrierungen liegen Männer hierzulande noch klar voran.

Wie die Fragen europaweit beantwortet wurden und wie die Teilnehmerprofile länderübergreifend aussehen. werden wir Ihnen in den kommenden Wochen präsentieren. Bis dahin freuen wir uns noch auf viele weitere Anmeldungen. Und wer weiß, vielleicht werden wir Sie dann mit jemandem zusammenbringen, mit dem Sie nicht nur streiten, sondern auch Gemeinsamkeiten finden können. (zw, 6.4.2019)