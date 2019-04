US-Sender Discovery will ägyptischen Sarkophag live im Fernsehen öffnen lassen

Forscher vermuten darin einen vor 3.000 Jahren gestorbenen Adligen

New York/Kairo – Der US-Sender Discovery will vor laufenden Kameras einen Jahrtausende alten ägyptischen Sarkophag öffnen lassen. In einer zweistündigen Sondersendung am Sonntagabend werde der Sarg einer 3000 Jahre alten Mumie geöffnet, kündigte der Sender am Donnerstag an. Forscher vermuten darin einen ägyptischen Adligen.

Die Grabstätte war im Februar vergangenen Jahres bei Al-Minya, einer Stadt am Nil südlich von Kairo, entdeckt worden. In einem Netz von Tunneln und Gräbern waren Archäologen auf 40 Mumien gestoßen.

Medienspektakel

Ein Sprecher des Senders sagte AFP, das Projekt sei eine Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Ministerium für Altertümer. Auch der bekannte Archäologe und frühere Minister für Altertümer, Sahi Hawass, werde an der Sendung teilnehmen. Ob Discovery der ägyptischen Regierung für die Sendung Geld gezahlt hat, sagte der Sprecher nicht.

"Letztendlich ist es ein Medienspektakel, aber es könnte die Menschen dazu bringen, sich für Altertümer zu begeistern", sagte eine ägyptische Archäologin, die anonym bleiben wollte, AFP. Wenn die Sendung gut gemacht sei, könne sie auch eine Chance für den Tourismus sein.

Ägypten versucht durch die Vermarktung archäologischer Entdeckungen den Tourismus anzukurbeln, der seit den Protesten gegen den damaligen Machthaber Hosni Mubarak im Jahr 2011 eingebrochen ist. Nach Angaben der Regierung hat sich die Branche inzwischen leicht erholt. 2017 besuchten demnach 8,3 Millionen Touristen das Land. Von den 14,7 Millionen Besuchern im Jahr 2010 ist das Land damit aber noch weit entfernt. (APA, 5.4.2019)