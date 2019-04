Tusk will Briten für Brexit-Abschluss flexible Frist bis 10. April 2020 geben

May könnte das Unterhaus nächste Woche über ein zweites Referendum abstimmen lassen – May beantragt noch am Freitag weiteren Aufschub

London – EU-Ratspräsident Donald Tusk schlägt einem Medienbericht zufolge eine flexible Verlängerung der Brexit-Frist von zwölf Monaten vor. Innerhalb dieses Zeitrahmens solle Großbritannien geordnet aus der Europäischen Union aussteigen können, sobald das Land ein Brexit-Abkommen ratifiziert habe, berichtet der britische Sender BBC unter Berufung auf einen ranghohen EU-Diplomaten.

Spätestmögliches Austrittsdatum wäre demnach der 10. April 2020. Das bedeutet, dass nach Tusks Vorschlag Großbritannien auch an der EU-Parlamentswahl teilnehmen würde und die gewählten Abgeordneten die Kammer nach dem Brexit wieder verlassen müssten.

Der Londoner Tageszeitung "Guardian" zufolge plant die britische Regierung eine Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Abkommen in der kommenden Woche. Der Zeitung zufolge soll dabei auch ein zweites Referendum als Option zur Wahl stehen. May hatte eine erneute Abstimmung in Aussicht gestellt, sollten die Gespräche mit Corbyn scheitern. Labour strebt eine weitaus engere Bindung an die EU nach dem Brexit an, als bisher von der Regierung geplant.

May beantragt Aufschub



Theresa May wird laut BBC noch am Freitag in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins beantragen.

Frankreich und Luxemburg machen Druck

Frankreich und Luxemburg haben angesichts des Brexit-Chaos mehr Klarheit von den Briten verlangt. Vor Beginn der Sitzung der Eurogruppe in Bukarest sagte der französische Außenminister Bruno Le Maire: "Wenn wir die Gründe für eine Verlängerung nicht verstehen, kann es keine positive Antwort geben." Sein Luxemburger Amtskollege Pierre Gramegna sagte: "Die Zeit läuft uns weg."

Angesprochen auf eine mögliche zwölfmonatige Verlängerung des Austritts der Briten meinte Gramegna, wichtig sei nun einmal, was die Briten vorlegen. "Die EU-27 sind sehr harmonisch und haben immer dasselbe gesagt. Wenn man Großbritannien entgegenkommen sollte, kann man das bestimmt ins Auge fassen. Aber es muss klar sein, wo das hingeht. Wenn die Lage unklar bleibt, hilft eine Verlängerung nicht." (red, APA, 5.4.2019)